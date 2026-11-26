Zum Black Friday kosten viele getestete Over-Ear-Kopfhörer deutlich weniger. Wir zeigen die besten Modelle aus über 50 Tests und die stärksten Angebote. | heise online bestenlisten

Nerd, Vater, Tech-Junkie – Ich beschäftigte mich seit gut 20 Jahren fast ausschließlich mit Journalismus, überwiegend aus der Digital-Lifestyle-Ecke. Schwerpunkte: E-Scooter, Kopfhörer, Beamer, E-Bikes, Gadgets & Smart Home.

Zum Black Friday kosten viele getestete Over-Ear-Kopfhörer deutlich weniger. Wir zeigen die besten Modelle aus über 50 Tests und die stärksten Angebote. überzeugt zwar mit edlen Materialien und starkem ANC, funkt aber nur mit SBC und AAC. Klanglich setzt er sich nicht so weit vom Sony ab, dass er den Aufpreis rechtfertigt.

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Unsere Tests zeigen, dass sich die Kopfhörer nicht nur im Klang, sondern auch beim Noise Cancelling, der Verarbeitung, den Codecs, den Apps, dem Design und vielen weiteren Details teils deutlich unterscheiden. Mehr Geld bringt bis etwa 350 Euro meist besseres ANC und besseren Klang, darüber primär edlere Materialien und mehr Ausstattung. Umgekehrt gibt es ANC, Multipoint und lange Akkulaufzeiten inzwischen schon für rund 50 Euro. Die fünf besten Over-Ear-Kopfhörer unter 100 Euro zeigen wir direkt unter der Rangliste.