Amazon steckt noch immer in der großen Black-Friday-Rabattschlacht! 🔥 Auch andere Shops lassen die Preise purzeln. Von Technik bis Beauty ist alles dabei – doch welche Deals lohnen sich wirklich? 🛍️

Weiter geht’s! Diese Black-Friday- Deal s lohnen sich auch am Wochenende. Wie gewohnt lässt Online-Riese Amazon die Preise kräftig purzeln. Und auch andere Händler ziehen mit und locken mit satten Rabatten auf Technik, Beauty, Mode und Co. Aber Vorsicht: Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist auch ein echter Preis-Kracher.

Wir nehmen die Angebote für euch unter die Lupe und zeigen, bei welchen Deals sich das Zuschlagen heute lohnt.um 43 Prozent. Laut Idealo-Preisvergleich ist das ein Top-Preis, auch wenn die Jacke am Black Friday selber noch ein kleines bisschen günstiger zu ergattern war. Wollt ihr euch für ungemütliche Herbst- und Wintertage rüsten, könnt ihr hier trotzdem sparen. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

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Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.jetzt mit 40 Prozent Rabatt auf die UVP sichern. Auch der Preisvergleich ist sauber: Bei Amazon gibt es den smarten Haushaltshelfer jetzt zum Bestpreis – im Schnitt werden sonst rund 170 Euro mehr fällig.noch einmal nach und senkt den Preis auf nur 189 Euro. Die beliebten Apple-Kopfhörer punkten mit aktiver Geräuschunterdrückung, 3D-Audio und praktischem Ladecase.