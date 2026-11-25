Mit Black Friday und Cyber Monday warten in den kommenden Tagen regelrechte Rabattschlachten. Welche Deals jetzt schon einen Blick wert sind, zeigen wir hier.

Der Black Friday steht erst in zwei Tagen an, doch einige Händer legen bereits mit Kracher-Deals nach. Apples AirPods Pro 3 sind nochmals günstiger geworden, auch bei vielen anderen beliebten Pro dukten locken Bestpreise.

Für welche Angebote sich das frühe Aufstehen lohnt? Wir machen den Deal-Check. Black Friday ist nicht mehr Black Friday. Die meisten Shops feiern den Schnäppchentag schon den ganzen Monat lang.

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Egal ob Technik, Fashion, Küchengeräte, ob Spielzeug oder die liebsten Konsolen – auch schon kurz vor dem Black Friday kommen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten. Wir freuen uns über die stärksten Angebote im Netz. Diese Deals lohnen sich am Mittwochmorgen aktuell wirklich. Aktive Geräuschunterdrückung, 3D-Audio, mit LadecaseHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. : Kostet ohne Spiel 500 Euro, günstiger Preis im Netz – Kamera und Mario Kart quasi geschenktClever ausgenutzt gibt es jede Menge BoniDie "Sportline" überzeugt mit Sportsitzen, Ambientebeleuchtung und Apple CarPlay/Android Auto: So günstig gibt es die In-Ears seltenStream 5000 allein ist nirgends unter 1.400 Euro zu bekommenMit Rabatt-Code zum mit Abstand besten Preis im NetzZum Angebot bei amazon.deBester Netz-Gesamtpreis inklusive Versand 2.

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Generation von Apples Bluetooth-Tracker, zum Wiederfinden von Schlüsseln, Taschen und Gepäck, lässt sich über „Wo ist?

“ orten, kompakt und leichtSaros 10 R: 22.000 Pa, ultra-flaches Design, anhebbarer Wischmopprund 35 Euro pro Lautsprecher statt etwa 40 Euro beim EinzelkaufIn dieser Ausführung günstig wie noch nie Wie bei allen Shopping-Events wie etwa auch den Prime Deal Days bei Amazon gilt: Ohne Hilfe geht zwischen all den unzähligen Angeboten schon mal die Übersicht verloren. Unsere Redaktion durchstöbert deshalb für die Dauer der gesamten Rabattschlacht das Internet nach den besten Deals und stellt sie in diesem Artikel gebündelt vor.

Zudem lohnt sich schon jetzt ein regelmäßiger Blick in denIm Zentrum der Black-Friday-Angebote stehen auch in diesem Jahr vor allem Elektronik und Technik: Fernseher, Smartphones, Smartwatches, Lautsprecher, Spielkonsolen & Co. Jedoch finden Schnäppchenjäger unter den lohnenden Angeboten auch immer mehr alternative Waren wie Schmuck, Spirituosen, Spielzeug, Werkzeug und Accessoires.