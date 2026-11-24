Studie von idealo zeigt: 52 Prozent der Black Friday Produkte waren vor dem 27. November günstiger. Warnung vor künstlichen Preiserhöhungen und falschen Schnäppchen bei Amazon und Co.

Dieser Artikel beleuchtet die aktuellen Entwicklungen rund um den Black Friday und die damit verbundenen Rabattstrategien deutscher Online-Händler. Die zentrale Erkenntnis lautet, dass der 27. November 2025 nicht der absolute Tiefstpreis-Tag sein muss. Vielmehr deutet eine umfassende Marktanalyse darauf hin, dass viele Verbraucher bei der Eile zum großen Sparaktionstag auf einen falschen Zeitgeist hereinfallen könnten. Statt automatische Käufe zu tätigen, lohnt sich ein kritischer Blick auf die historische Preisentwicklung der gewünschten Artikel.

Statistische Fakten zur Black Friday Preisgestaltung

Die Studie des Vergleichsportals idealo aus dem Jahr 2026 analysierte systematisch das Preisverhalten im Handel. Grundlage dieser Untersuchung waren Daten von rund 3500 Online-Shops. Der Untersuchungszeitraum umfasste die Monate Oktober, November und Dezember 2025. Eingeflossen sind dabei Preise für 10.000 besonders nachgefragte Produkte aus 100 verschiedenen Produktkategorien. Das Ergebnis dieser umfangreichen Datenerhebung ist für Händler, die mit künstlicher Verknappung werben, besonders interessant.

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Für die Verbraucher ergibt sich aus den Daten eine klare Nummer: 52 Prozent der untersuchten Produkte waren an einem anderen Tag im November vor dem Black Friday tatsächlich noch günstiger. Dies widerlegt den weit verbreiteten Glauben, dass der Freitag, der den 27. November markiert, automatisch der Tag des absoluten Niedrigpreises ist. Händler werben zwar intensiv mit der Black Week und Vorab-Deals, doch die Datenlage zeigt, dass diese Angebote oft nicht das Optimum darstellen. Der eigentliche Black Friday ist terminlich festgelegt auf den 27. November, doch die Preisgestaltung folgt oft anderen Mustern.

Zudem ist zu beachten, dass am Abend vor dem Black Friday viele Händler vermeintlich noch bessere Angebote ausloben. Solche finalen Aktionen können durchaus attraktiv sein, weisen aber oft keine echte Preisverbesserung gegenüber früheren Perioden auf. Viele der beworbenen Reduzierungen waren bereits Wochen zuvor im Internet verfügbar. Daher ist Skepsis gegenüber der als exklusiv beworbenen Dringlichkeit angebracht, da sich das Preisniveau bereits vor dem Hauptaktionstag stabilisiert hatte.

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Beispiele für künstliche Preisschwankungen

Aus dem BILD-Video-Format "Die Deal-Checker" während der Black Week lassen sich konkrete Beispiele für problematische Preismanipulationen ableiten. Amazon bewarb den Smart-Speaker Echo Dot mit 34,95 Euro als Top-Angebot. Historische Daten zeigen jedoch, dass das Gerät von Ende September bis Mitte Oktober deutlich günstiger zu erhalten war. Ein solcher Vergleich unterstreicht, dass aktuelle Spitzenangebote oft nur scheinbar neu sind und in der Vergangenheit bereits übertroffen wurden.

Auch bei der neuesten Oral-B-Zahnbürste zeigte sich ein ähnliches Bild. Der aktuelle Niedrigpreis von 250,71 Euro wird als Schnäppchen verkauft. Fast den gesamten Oktober gab es dieses Gerät jedoch für rund 20 Cent günstiger. Daraus resultiert, dass 250,71 Euro kein echtes Schnäppchen darstellen, da der Preis nur minimal über einem historischen Minimum liegt. Solche Margen unterscheiden sich kaum vom Durchschnittspreis und bieten kaum einen echten Anreiz zum sofortigen Kauf.

Der beliebte Bluetooth-Kopfhörer Samsung Buds 4 dient als weiteres Indiz für unehrliche Rabattstrategien. Zeitweise kostete das Gerät 99 Euro. Zum Black Friday wurde es sogar teurer verkauft als zuvor. Der tatsächliche Tiefstpreis lag bei 74,89 Euro in der Mitte des Oktobers. Dies zeigt, dass Händler gelegentlich Preise zur Hauptaction-Zeit künstlich anheben, um dann mit einem scheinbar großen Rabatt zu werben, der in Wahrheit über dem historischen Tief liegt.

Bei der vertikalen Maus von Logitech wurden 35,29 Euro als guter Preis ausgegeben, jedoch nicht als niedrigster Preis auf lange Sicht. Erwähnenswert ist, dass 21,99 Euro als möglicher Preisfehler schnell korrigiert wurden. Auch das Logitech-Kombi-Paket aus Maus und Tastatur wurde seit September mit einem Dauertiefpreis von 39,99 Euro verkauft. Zur Black Week erfolgte zunächst eine verdächtige Preiserhöhung, bevor wieder dieser alte Markenniveau erreicht wurde, was als manipulatives Marketinginstrument interpretiert werden kann.

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Verbraucherstrategien und zukünftige Marktentwicklungen

Eine Sprecherin von idealo erklärte gegenüber BILD, dass der Mythos künstlicher Preiserhöhungen vor dem Black Friday ebenfalls Gegenstand der Analyse war. Die Daten zeigten tatsächlich kein systematisches, flächendeckendes Erhöhen der Preise durch Händler. Dennoch bleibt die Verantwortung beim Käufer, seine Entscheidungen zu überprüfen. Verbraucher sollten das gewünschte Produkt bei Idealo.de eingeben und den Preisverlauf genau checken. Nur so lässt sich feststellen, wie ehrlich der beworbene Rabatt tatsächlich ist und ob es sich um einen echten Trend oder eine Momentaufnahme handelt.

Trotz der warnenden Beispiele bleibt festzuhalten, dass 90 Prozent der Rabatte sich nicht mehr ändern werden. Es ist damit zu rechnen, dass Lagerbestände ausverkauft sein könnten. Wenn Ware nicht mehr verfügbar ist, steigt der Preis in der Regel wieder auf das Durchschnittsniveau. Dies macht einen schnellen, aber gut informierten Kauf sinnvoll, solange die Auswahl noch groß ist. Der Cyber Monday von Amazon am 30. November bringt hingegen eher keine Überraschungen. Amazon ändert üblicherweise einfach die Bezeichnung von Black Friday auf Cyber Monday, ohne gesonderte Schnäppchen anzubieten.

Für Käufer, die den einen oder anderen Deal verpasst haben, gibt es eine beruhigende Perspektive. Nach Weihnachten kehren viele Niedrigpreise zurück, da Händler ihre Lager räumen müssen. Diese Phase bietet oft ähnliche Chancen wie der Black Friday. Wer also nicht in die Fallstricke der Black Week tappt und Geduld mitbringt, findet auch nach den großen Aktionswochen noch gute Angebote. Die Marktanalyse bestätigt, dass informierte Entscheidungen immer vorteilhafter sind als impulsive Käufe während der Marketing-Hochphasen.