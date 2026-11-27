Profitieren Sie beim Black Friday von reduzierten Hotelpreisen für Reisen im Jahr 2027. Entdecken Sie Angebote in Griechenland, der Türkei und Thailand mit konkreten Namen.

Beim Black Friday fallen nicht nur die Preise für Technik oder Kleidung. Auch beim Urlaub lässt sich sparen. Wer schon jetzt seine Reise für 2027 plant, kann bei ausgewählten Hotels zuschlagen. BILD Reisen zeigt fünf Deals.

Sonneninsel Rhodos mit historischem Flair

Die griechische Insel Rhodos ist die größte Insel des Dodekanes. Antike Ruinen und Bauwerke aus der Ritterzeit sorgen für Abwechslung zu entspannten Strandtagen. Die Kombination aus Sonne, Strand und Geschichte macht die Destination besonders attraktiv für Reisende, die Kultur und Erholung verbinden möchten.

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Das 5-Sterne-Hotel Atrium Palace befindet sich nur rund 200 Meter von der Bucht von Kalathos entfernt. Diese zentrale Lage ermöglicht es den Gästen, die Umgebung schnell zu erkunden, während sie dennoch die Nähe zum Meer genießen können.

Südafrikanischer Luxus am Ocean Drive

Weiße Sandstrände, Nachtclubs, Restaurants und die berühmte Art-déco-Architektur am Ocean Drive verbinden Strand- und Stadturlaub. South Beach bietet somit eine einzigartige Atmosphäre für Urlauber, die sowohl Aktivität als auch Entspannung suchen. Die Architektur des Viertels ist ein besonderer Anziehungspunkt für Design-Interessierte.

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Durch die direkte Lage am Ocean Drive haben Gäste Zugang zu einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zum Strand erhalten, was eine flexible Gestaltung des Aufenthaltsallows.

Türkei: Entspannung direkt am Strand

Direkt am flach abfallenden Strand liegt das 5-Sterne-Hotel Fame Residence Lara & Spa. Die Lage bietet direkten Zugang zum Meer und eignet sich ideal für Familien und Paare, die Wert auf Barrierefreiheit und Komfort legen. Das Spa-Angebot der Unterkunft rundet das Erlebnis ab.

Das Zentrum von Antalya ist rund 16 Kilometer entfernt. Diese Distanz bietet die Ruhe eines separaten Gebiets, während der Besuch der Stadt mit ihren zahlreichen Attraktionen leicht möglich bleibt. Die kurze Anreisezeit ermöglicht es, Stadt und Resort mühelos zu kombinieren.

Thailändisches Resort im tropischen Garten

Das Khaolak Merlin Resort liegt direkt am Sandstrand beim Khao-Lak-Nationalpark. Die Anlage im thailändischen Stil ist von einem tropischen Garten umgeben. Diese Umgebung schafft eine friedliche Atmosphäre, die von der natürlichen Schönheit der Region profitiert.

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Die Nähe zum Nationalpark bietet Möglichkeiten für Ausflüge in die Natur. Gleichzeitig sorgt die direkte Strandlage für den notwendigen Komfort und die Erholung, die Urlauber von einem guten Hotel erwarten. Die Kombination aus thailändischem Architekturstil und natürlicher Umgebung macht das Resort zu einem besonderen Ort.