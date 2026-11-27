Es ist Feiertag für Sparfüchse! Zu diesem Anlass haben wir besondere Schnäppchen der Bundesligageschichte zusammengetragen. Sogar kostenlos!

Als Hiroki Ito im Sommer 2021 für eine Leihgebühr von 100.000 Euro von Júbilo Iwata nach Stuttgart wechselte, war noch nicht absehbar, dass er im Verlauf der folgenden Saison 29 Bundesliga spiele für die Schwaben machen würde.

Eigentlich hatte ihn der VfB für die zweite Mannschaft eingeplant. Früh allerdings zeigte sich, dass Ito zu gut für die damalige Regionalliga-Mannschaft der Stuttgarter war. Im Sommer darauf zog Stuttgart die Kaufoption für Ito und überwies weitere 400.000 Euro nach Iwata. Und das hat sich gelohnt.

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Ito machte insgesamt 92 Spiele für den VfB und brachte den Schwaben bei seinem Wechsel nach München 23,5 Millionen Euro ein. Der Inbegriff eines Schnäppchens. Seine Geschichte treibt schwäbischen Sparexperten noch heute Tränen in die Augen. Deutlich sparsamer blieb Gladbach beim Erwerb eines 16-jährigen Talents namens Marko Marin.