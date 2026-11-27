Der Black Friday ist auch auf Steam eingeschlagen. Mit den Rabatten stellt Valve eine neue Übersichts­seite zu Sonder­angeboten online.

Immer wieder hält Valve auf Steam abseits der vier großen jährlichen Steam Sales auch kleinere Rabattaktionen mit klarem Genre- oder Themenbezug ab.

„Immer wieder“Der Black Friday zieht selbstverständlich auch an Steam nicht unbemerkt vorbei. Zum Stichtag, aber auch noch über das anstehende Wochenende und die kommenden Tage liefern sich zahlreiche Publisher über sämtliche Genres hinweg eine Rabattschlacht. Plattform-Betreiber Valve nimmt das zum Anlass, einezu präsentieren. Los geht es heute mit – für angemeldete Nutzer personalisierten – Empfehlungen im Rahmen der Black-Friday-Rabatte.

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In Zukunft soll die Ansicht wiederum einIch bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personen­bezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in derBei derartigen Rabattaktionen ist zu bedenken, dass Sale-Preise nicht unbedingt Tiefst­preise sein müssen. Eine Übersicht derzeit reduzierter Spiele und bisheriger Tiefst­preise sowie diverse Filter­optionen liefert die Datenbank.