Umfassende Testanalysen zu Black Friday Angeboten: Von der langen Akkulaufzeit der Maus bis zur präzisen Ortung mit AirTags. Jetzt die Fakten und Details lesen.

Der Black Friday bietet traditionell erhebliche Rabatte auf elektronische Geräte und Modeartikel, wobei die Qualität der Produkte im Mittelpunkt der Verbraucher interessen steht. In diesem Jahr haben Testlabore eine breite Palette an technischen Gadgets und Bekleidungsstücken geprüft, um potenziellen Käufern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in Leistung, Komfort und Praktikabilität, die bei der Kaufentscheidung ausschlaggebend sein können.

Maus mit Trackpad-Funktion und Ladeanschluss

Ein besonderes Modell im Test zeichnet sich durch eine flache Bauweise von nur 2,2 Zentimetern Höhe aus, was es zu einer ergonomischen Wahl für Nutzer macht. Die längere Akkulaufzeit überzeugte dabei, da die Maus mit einer einzigen Ladung etwa einen Monat lang ohne Unterbrechung genutzt werden konnte. Die berührungsempfindliche Oberfläche ermöglicht es Nutzern, Fingergesten ähnlich wie auf einem Trackpad auszuführen, was die Bedienung intuitiver gestaltet.

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Ein ungewöhnlicher Nachteil ergibt sich aus der Position des Ladeanschlusses an der Unterseite des Geräts. Während des Ladevorgangs ist die Nutzung der Maus daher nicht möglich, was für einige Nutzer als störend empfunden werden könnte. Zum Black Friday sind beide verfügbaren Farbvarianten reduziert im Angebot, wobei die weiße Variante im Vergleich günstiger zu haben ist.

Boxershorts von Calvin Klein auf Langlebigkeit geprüft

Calvin-Klein-Boxershorts blieben im Test beim Tragen gut in Position, ohne dass der Stoff spannte. Die Beinabschlüsse saßen angenehm, und ein kratziges Textiletikett störte ebenfalls nicht im täglichen Gebrauch. Im Waschtest zeigte sich zudem, dass der Stoff auch nach mehreren Waschzyklen angenehm weich blieb, was auf eine hohe Qualität der Materialverarbeitung hindeutet.

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Besonderer Aufwand wird beim Bund des Produkts getrieben. Im Labor wird der Gummibund 10.000-mal um zehn Zentimeter gedehnt, um seine Elastizität zu prüfen. Ziel dieser rigorosen Tests ist es, sicherzustellen, dass der Bund auch nach tausenden Dehnungen elastisch bleibt und zuverlässig sitzt, was die Langlebigkeit des Produkts unterstreicht.

Samsung Fernseher und VR-Brille im Vergleich

Der Samsung GU85U7099HU präsentiert sich als ausgesprochen großes Gerät, dessen Größe beeindruckt, aber auch Platz benötigt. Ein Test des Fernsehers in unserem Techniklabor gibt es bislang allerdings nicht. Entsprechend lassen sich Bildqualität und Klang noch nicht abschließend beurteilen. Zur Ausstattung gehören 4K-Auflösung sowie Smart-TV-Funktionen für Apps und Cloud-Gaming, die moderne Unterhaltung gewährleisten.

Gerade beim Ton könnte angesichts des großen Bildes eine zusätzliche Soundbar interessant sein, um das audiovisuelle Erlebnis zu vervollständigen. Parallel dazu überzeugte eine VR-Brille im Test mit einem großen App-Angebot, angenehmem Sitz und rund zwei Stunden Akkulaufzeit. Besonders stark ist der Passthrough-Modus, der einen klaren Blick auf die Umgebung ermöglicht und digitale Inhalte einblendet.

FRITZ!Powerline und AirTags: Präzision und Reichweite

Der FRITZ!Powerline 1260 bringt die Internetverbindung über das Stromnetz auch in weiter entfernte Räume und verteilt sie dort per WLAN. Im Test überzeugte er vor allem mit guter WLAN-Leistung auf beiden Frequenzbändern, besonders im Nahbereich. Die Einrichtung gelingt einfach per Tastendruck, und zusammen mit einer FritzBox lässt sich der Adapter in ein einheitliches Netzwerk einbinden.

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Ganz ohne Schwäche blieb das Powerline-Gerät allerdings nicht. Beim Powerline-Tempo über die Stromleitung liegt es hinter den besten Devolo-Modellen. Gleichzeitig überzeugten AirTags im Test mit ihrer präzisen Suche. Dank Ultrabreitband ließen sich die kleinen Tracker in mehreren Testszenarien bis auf wenige Zentimeter genau orten. Außerhalb der eigenen vier Wände helfen andere iPhones bei der Suche, und mittlerweile funktioniert sie auch mit der Apple Watch.

Smartwatches und Powerbanks: Details zur Leistung

Ein Preis-Leistungs-Sieger unter den Apple Watches überzeugte im Test vor allem mit ihrer genauen Pulsmessung. Sie bietet viele Funktionen der teureren Schwestermodelle, und die Cellular-Version funkt zudem per 5G. Abstriche müssen Käufer bei den Gesundheitsfunktionen machen, da EKG sowie Blutsauerstoff- und Blutdruckmessung fehlen. Dafür ist die SE 3 aktuell besonders günstig zu haben.

Bei den Powerbanks glänzte die Anker MagGo Powerbank 2 Pro im Praxistest mit ihrer aktiven Kühlung. Beim induktiven Laden eines iPhone 18 Pro Max blieb dessen Gehäuserückseite stets im handwarmen Bereich. Kabellos sind bis zu 25 Watt Ladeleistung möglich, und per USB-C-Kabel sogar bis zu 45 Watt. Eine Anzeige informiert außerdem über Ladeleistung und Einstellungen, was Transparenz bei der Nutzung bietet.