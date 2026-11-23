Entdecken Sie exklusive Black-Friday-Preise bei bekannten Marken. Sparen Sie bis zu 47 Prozent bei Reiskochern, Powerbanks, Duschköpfen und Profi-Werkzeugen von Bosch und Anker.

Während der aktuellen Black-Friday-Woche bieten众多 Händler massive Rabatte auf Haushaltsgeräte und Elektronik an. Nutzer können bei bekannten Marken wie Russell Hobbs, Anker, Hansgrohe und Bosch Professional erheblich sparen. Die Angebote erstrecken sich über verschiedene Produktkategorien und erreichen bis zu 47 Prozent Preisnachlass.

Russell Hobbs Reiskocher und Anker Powerbank

Der Russell Hobbs Reiskocher mit 1,8 Litern Fassungsvermögen ist ein Top-Angebot. Das 700-Watt-Gerät gart Reis und Gemüse gleichzeitig und wechselt automatisch in den Warmhaltemodus. Die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung im 1,8-Liter-Topf. Durch den 47-prozentigen Rabatt sinkt der Preis auf 25,25 Euro. Im April lag der Preis kurzfristig bei 25 Euro, was diesen Moment zu einem der günstigsten Zeitpunkte macht.

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Eine weitere Empfehlung ist die Anker Zolo Powerbank mit 20000mAh. Das Modell verfügt über ein integriertes USB-C-Kabel, das 15 cm misst und sich einfach herausziehen lässt. Mit bis zu 30 Watt können Geräte wie Apple iPhones oder Samsung Galaxy-Handys geladen werden. Ein iPhone 15 erreicht nach 30 Minuten eine Ladung von 0 bis 57 Prozent. Mit 4,5 Sternen aus fast 16.000 Bewertungen ist dies ein beliebter Bestseller. Der Black-Friday-Preis beträgt 26,59 Euro, verglichen mit der UVP von 34,99 Euro.

Fanttik Autostaubsauger und Hansgrohe Duschkopf

Für die Fahrzeugpflege bietet der Fanttik Slim V8 Apex eine kompakte Lösung. Der kabellose Akku-Handstaubsauger verfügt über viele Aufsätze und saugt mit 19000 Pa. Ein besonderes Feature ist die Blas-Funktion auf der Rückseite, die Staub aus Lüftungsschlitzen entfernt. Der Bestseller Nr. 1 kostet in der Black-Friday-Woche 59,99 Euro. Der Listenpreis liegt bei 99,99 Euro, was eine signifikante Einsparung bedeutet.

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Auch im Badezimmer gibt es Einsparpotenziale. Der Hansgrohe Pulsify Select Duschkopf kostet aktuell 24,19 Euro. Er verfügt über eine Select-Taste für drei Strahlarten, wobei PowderRain einen Sommerregen simuliert. Ein flexibler Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch auf maximal 6,9 Liter pro Minute. Dieser Duschkopf kombiniert Wassereinsparung mit hohem Komfort und ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt.

Bosch Professional Bohrhammer und Apple Watch

Profis und Heimwerker profitieren stark vom Bosch Professional Angebot. Der Bohrhammer ist ein kraftvolles und zuverlässiges Gerät, das in Tests und bei Händlern wie Amazon hervorragend abschneidet. Das Top-Angebot für die Black-Friday-Woche liegt bei 219,99 Euro. Die UVP beträgt 474,81 Euro, was eine enorme Preisreduzierung darstellt. Solch günstige Konditionen für diesen Profi-Bohrhammer sind selten.

Bei Apple-Produkten sind Aktionspreise untypisch, doch die Apple Watch ist eine Ausnahme. Sie wird mit 4,7 Sternen aus über 100 Bewertungen überragend gelobt. Nutzer schätzen die vielseitigen Funktionen und die genauen Messungen für Fitness und Gesundheit. Die Uhr gilt als idealer Partner für das Jahr 2027. Die Verfügbarkeit ist begrenzt, weshalb Interessenten schnell handeln sollten.

NeitDrive One 3 und Lumea 7000

Der Needit Drive One 3 Verkehrsassistent kooperiert nun mit Blitzer.de. Das Gerät warnt vor Blitzern, Gefahrenstellen und liegengebliebenen Fahrzeugen. Es ist wiederaufladbar, hat eine Akkulaufzeit von 3 Monaten und unterstützt Apple CarPlay sowie Android Auto. Hochwertige LED- und Audio-Warnungen sorgen für Sicherheit. Ein Abo ist nicht erforderlich.

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Das Lumea 7000 ist ein weiteres brandneues Angebot. Sowohl in Tests als auch bei den Kundenbewertungen schneidet es sehr gut ab. Bei diesem Produkt gibt es ein begrenztes Aktionskontingent. Wer sich für dieses Gerät interessiert, sollte nicht zögern, um den Rabatt von 47 Prozent zu sichern. Die Black-Friday-Woche bietet somit eine breite Palette an günstigen Angeboten für verschiedene Bedürfnisse.