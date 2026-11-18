Vergleichen Sie die besten Black Friday-Angebote für Küchenhelfer. Von der Ninja Creami über die Cosori Waage bis zur Tefal Pfanne. Alles zu Preisen und Tests.

Beim diesjährigen Black Friday reduzieren zahlreiche Hersteller die Preise für beliebte Küchengeräte signifikant. Besonders High-End-Modelle wie die Eismaschine Ninja Creami Scoop & Swirl, die smarte Küchenwaage Cosori NutriLens und die Edelstahl-Pfanne von Tefal sind aktuell im Preis gefallen. Diese Geräte haben sich in vergangenen Tests als herausragende Helfer im Alltag erwiesen und bieten nun eine günstige Einstiegsgelegenheit für Verbraucher.

Ninja Creami Eismaschine mit 13 Programmen

Der Hersteller Ninja hat die beliebte Creami-Linie weiterentwickelt und bietet mit dem Modell Ninja Creami Scoop & Swirl nun zwei Eis-Varianten in einem Gerät an. Die Maschine kann sowohl klassische Eiscreme zum Löffeln als auch cremiges Softeis direkt aus der Düse zubereiten. Der Prozess beginnt damit, dass die vorbereitete und tiefgefrorene Eismasse in wenigen Minuten cremig gerührt wird. Anschließend lässt sich das Eis entweder direkt genießen oder über die spezielle Swirl-Einheit wie an der Eisdiele in eine Waffel oder einen Becher zapfen.

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Insgesamt stehen bei diesem Modell ganze 13 Programme zur Auswahl. Im Test von BILD überzeugte der Ninja Creami Scoop & Swirl durch gute Eisergebnisse. Lediglich die lange Vorbereitungszeit von 24 Stunden und die hohe Lautstärke trübten den Eisgenuss im Test etwas. Zum Black Friday ist das Gerät jetzt rund 4 Prozent günstiger als im Idealo-90-Tage-Durchschnitt erhältlich, was es zu einer attraktiven Option für Eisliebhaber macht.

Cosori NutriLens Waage mit KI-Erkennung

Die smarte Küchenwaage Cosori NutriLens hilft Nutzern dabei, Kalorien zu zählen und Nährwerte im Blick zu behalten, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen. Anders als herkömmliche Küchenwaagen zeigt das Gerät nicht nur das Gewicht der Zutaten an. In Verbindung mit der VeSync-App berechnet es zudem Kalorien, Proteine, Kohlenhydrate, Fette und weitere Nährwerte. Die Lebensmittel werden dabei einfach in der App ausgewählt oder per Barcode gescannt.

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Besonders praktisch ist die Funktion, dass sich beim Kochen die Nährwerte kompletter Gerichte automatisch zusammenrechnen lassen. Anschließend können diese Werte auf einzelne Portionen aufgeteilt werden. Ein weiteres Highlight ist die KI-gestützte Lebensmittelerkennung, die anhand eines Fotos den Kaloriengehalt schätzt. Im Praxistest von BILD konnte die Cosori NutriLens auf ganzer Linie überzeugen und sich als zuverlässiger Begleiter bei der Ernährungskontrolle etablieren.

Tefal Jamie Oliver Pfanne Testsieger

Die Jamie Oliver Cook's Direct On von Tefal setzte sich in ihrem Vergleich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich mit der Testnote 1,2 (sehr gut) den Testsieg. Besonders überzeugte die beschichtete Edelstahlpfanne mit ihrer gleichmäßigen Wärmeverteilung und den guten Bratergebnissen. Ob saftiges Hähnchen, Gemüse oder Spiegelei: Die Pfanne zeigte sich im Test als zuverlässiger Allrounder in jeder Küchen-Situation.

Auch die Handhabung gefiel den Testern durchwegs gut. Dank ihres geringen Gewichts und des gut ausbalancierten Schwerpunkts lässt sie sich angenehm bewegen. Die Antihaftbeschichtung verhindert weitgehend das Anhaften von Lebensmitteln und erleichtert die Reinigung nach dem Kochen erheblich. Lediglich bei sehr hohen Temperaturen ist etwas Fingerspitgefühl gefragt, um die Beschichtung nicht zu schädigen.

Rivelia Kaffeevollautomat mit Touchdisplay

Ein weiterer Testsieger in der Kategorie der Kaffeemaschinen ist der Rivelia von DeLonghi, der sich mit der Testnote 1,4 (sehr gut) gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. Besonders praktisch sind die zwei austauschbaren Bohnenbehälter, mit denen sich blitzschnell zwischen verschiedenen Kaffeesorten wechseln lässt. Auch das Mahlwerk kann gereinigt werden, was bei Kaffeevollautomaten längst nicht selbstverständlich ist.

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Insgesamt stehen 16 heiße und kalte Kaffeegetränke zur Auswahl, die sich individuell anpassen lassen. Das Gerät lernt außerdem die Kaffeevorlieben seiner Nutzer kennen und zeigt häufig gewählte Getränke passend zur Tageszeit auf dem 3,5-Zoll-Touchdisplay an. Für Cappuccino und Co. sorgt das praktische LatteCrema-Milchsystem mit cremigem Milchschaum. Im BILD-Test überzeugte der Rivelia vor allem mit seinem hervorragenden Kaffeegeschmack, der einfachen Bedienung und der umfangreichen Ausstattung. Lediglich bei der Reinigung gab es kleinere Abstriche im Vergleich zu anderen Funktionen.

Kaufberatung und technische Hinweise

Bei der Auswahl der richtigen Heißluftfritteuse sollten Getränkeauswahl und Milchsystem eine größere Rolle spielen, wenn diese Funktionen tatsächlich genutzt werden. Zusätzliche Programme können praktisch sein, erhöhen jedoch häufig den Preis. Verbraucher sollten deshalb vor dem Kauf überlegen, welche Funktionen sie regelmäßig nutzen möchten. Neben der Ausstattung sind bei Küchengeräten vor allem Verarbeitung, Bedienkomfort und Reinigung entscheidend.

Bei Heißluftfritteusen sollten sich beispielsweise Garkorb und Einsätze leicht reinigen lassen. Bei Kaffeevollautomaten können automatische Reinigungsprogramme sinnvoll sein. Achten Sie außerdem auf die Verfügbarkeit von Ersatzteile und mögliche Folgekosten. Nicht jedes Küchengerät muss möglichst viele Funktionen bieten. Entscheidend ist, welche Aufgaben es übernehmen soll.

Besonders bei Küchenmaschinen gibt es deutliche Unterschiede. Klassische Modelle eignen sich vor allem zum Kneten, Rühren und Schlagen. Geräte mit Kochfunktion können zusätzlich Speisen erhitzen und garen. Wer hauptsächlich backt, findet passende Modelle in Bestenlisten. Welche Heißluftfritteuse am besten geeignet ist, hängt von den eigenen Anforderungen ab. Für kleinere Haushalte können kompakte Modelle ausreichen. Familien profitieren häufig von größeren Geräten oder zwei Garzonen.