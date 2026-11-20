Amazon reduziert USB-Sticks und SSDs zum Black Friday bis zum 30. November. Wir vergleichen Preise und Geschwindigkeiten von SSK, SanDisk und Intenso.

Während die Cloud oft als universelle Lösung für Datenbackups angepriesen wird, behalten lokale Speichermedien bei Amazon ihre Relevanz. Im Zuge der Black-Friday-Aktion reduziert der Online-Händler verschiedene USB-Sticks und externe SSD s bis zum 30. November. Die Preise beginnen bei schmalen 8,24 Euro für Modelle mit 64 GB Kapazität. Dieser Niedrigpreis macht physikalische Speichermedien für Nutzer attraktiv, die Wert auf Datensicherheit legen oder deren Computer offline ist.

SSK Externe SSD mit extremen Lesegeschwindigkeiten

Die SSK USB C Externe SSD 128GB überzeugt als hybrides Gerät, das in der Form eines USB-Sticks die Leistung einer externen Solid State Drive kombiniert. Der Stick lässt sich direkt per USB-A oder USB-C an Geräte anschließen. Laut Herstellerangaben sind beim Übertragen von Daten über USB 3.2 Gen 2 bis zu 550 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und 500 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben möglich. Diese Spezifikationen positionieren das Gerät deutlich über Standard-USB-Sticks.

Also read Black Friday bei Amazon gestartet: Alle Termine und Aktionen im Überblick

Praxisdaten aus dem Benchmark-Tool CrystalDiskMark bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit. Bei der 128-GB-Version des Produkts wurden rund 538 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und 519 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben gemessen. Bei einer komplexeren Testdatei von 50 Gigabyte betrug die durchschnittliche Schreibrate jedoch 207 Megabyte pro Sekunde. Dieser Rückgang trat ein, nachdem der schnelle Zwischenspeicher bei etwa 42 Gigabyte volllief. Das Produkt ist aktuell im SSK Official Store auf dem Amazon Marketplace für 30,59 Euro inklusive Versand erhältlich.

Preisvergleiche und Alternativen im Markt

Der Markt für externe Speicher ist dynamisch und bietet verschiedene Preisniveaus. Das nächstgünstige Angebot im Preisvergleich stammt von Galaxus und liegt bei 41,90 Euro inklusive Versand. Damit ist der Stick über Amazon um 11,31 Euro beziehungsweise rund 27 Prozent günstiger. Bei Keepa sind für das Angebot auf Amazon im 90-Tage-Mittel 36 Euro hinterlegt. Für die 512-GB-Version von SSK verlangt der Händler 79,04 Euro. Laut Keepa kostete dieses Modell im Dreimonatsmittel noch 90,20 Euro.

Advertisement

Auch die 64-GB-Version von SanDisk bietet eine starke Alternative für Einsteiger. Das Modell verbindet USB-A und USB-C in einem Stick. Laut SanDisk liest die 64-GB-Version Daten mit bis zu 300 Megabyte pro Sekunde. Dies ist für eine USB-Stick-Kategorie in diesem Preissegment eine respektable Rate. Amazon kennzeichnet den Stick als Top Black Friday Angebot und weist mehr als 2.000 Käufe im vergangenen Monat aus. Der Preis von 14 Euro liegt laut Keepa gut 10 Prozent unter Amazons 90-Tage-Mittel von 15,60 Euro. Andere gelistete Shops verlangen ab 15,05 Euro ohne Versand.

Zwischenspeicher und Kapazität im Fokus

Ein weiterer SanDisk-Stick bietet beim Lesen bis zu 400 Megabyte pro Sekunde. Amazon weist für dieses Modell mehr als 5.000 Käufe im vergangenen Monat aus. Die 128-GB-Version und ihre größeren Varianten laufen zum regulären Angebotspreis außerhalb der Black-Friday-Aktion. Der Preis von 19,95 Euro ist dennoch konkurrenzfähig. Im Dreimonatsmittel lagen die Preise laut Keepa noch bei 22,53 Euro. Bei MediaMarkt Stade über Ebay kostet ein ähnliches Modell inklusive Versand 22,99 Euro. Wer mehr Platz benötigt, findet hier eine solide Basis.

Das Intenso Modell punktet mit einem Aluminiumgehäuse und dualen Anschlüssen. Der Stick bietet einen USB-A- und einen USB-C-Stecker. So lassen sich etwa Fotos von einem OTG-fähigen Smartphone auf den PC übertragen. Intenso nennt eine Datentransferrate von bis zu 70 Megabyte pro Sekunde. Amazon kennzeichnet auch diesen Stick als Amazons Tipp und weist über 1.000 Käufe im vergangenen Monat aus. Der Angebotspreis liegt knapp 20 Prozent unter Amazons 90-Tage-Mittel von 20,66 Euro. Im Januar war der Stick bereits einmal für 14,79 Euro zu haben.

Günstige Einsteigermodelle mit Einschränkungen

Für Nutzer mit niedrigen Budgets gibt es den USB-Stick zum Black-Friday-Preis von 8,24 Euro inklusive Versand. Das Gerät hat an einem Ende einen USB-C- und am anderen einen USB-A-Stecker. Damit passt er ohne Adapter an einen klassischen PC-Anschluss und an ein kompatibles Smartphone. Ein Haken bei diesem günstigen Modell ist das Tempo. Der Hersteller nennt für das USB-2.0-Modell 13 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und 6 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben. Dieser Wert ist deutlich niedriger als bei den SSD-ähnlichen Geräten.

Advertisement

Der Vergleich zeigt, dass die Wahl des Speichergeräts stark von den individuellen Anforderungen abhängt. Nutzer, die große Videodateien kopieren, sollten zu schnellen SSDs wie SSK greifen. Bei kleineren Dokumenten reichen die günstigeren USB-Sticks von SanDisk oder Intenso aus. Die Black-Friday-Preise bieten dabei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Angebote gelten bis zum 30. November. Wer langfristige Datensicherheit sucht, profitiert von der physischen Trennung von der Cloud. Die Geschwindigkeitsunterschiede sind dabei entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit.