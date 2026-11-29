Vier Solarmodule mit moderner ABC-Rückkontakttechnologie von AIKO und ein Anker-Speicher mit rund 5 kWh Kapazität für 1.699 Euro: kleines kraftwerk...

Vier Solarmodule mit moderner ABC-Rückkontakttechnologie von AIKO und ein Anker-Speicher mit rund 5 kWh Kapazität für 1.699 Euro: kleines kraftwerk legt zur Cyber Week mit weiteren Angeboten nach.

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Der Black Friday ist fast vorbei, aber dein Wunschzettel noch nicht abgearbeitet? Kein Grund, euch zu ärgern. Wer mit der Anschaffung eines Balkonkraftwerks geliebäugelt hat, bekommt während dereine weitere Gelegenheit. Der Solaranbieter kleines kraftwerk hat mehrere Sets im Angebot, mit denen ihr künftig einen Teil eures Strombedarfs selbst decken könnt.