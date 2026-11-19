Amazon reduziert The North Face Produkte vor dem Black Friday deutlich. Sparen Sie bis zu 40 Prozent bei Jacken, Taschen und Schuhen. Jetzt die besten Deals finden.

Amazon hat vor dem offiziellen Start des Black Friday seine Angebote für die Marke The North Face drastisch reduziert. Käufer können bei verschiedenen Produkten wie Jacken, Taschen und Schuhen erhebliche Einsparungen verbuchen, da die Preise lokal um bis zu 40 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen. Diese Vorab-Rabatte bieten Gelegenheitssuchenden und Planern die Chance, hochwertige Outdoor-Mode schon jetzt zu günstigeren Konditionen zu erwerben, ohne auf die Hauptwoche warten zu müssen. Der Fokus liegt dabei auf klassischen Outdoor-Kategorien, in denen die Spanische Marke traditionell starke Produkte vertreibt.

Preisreduktionen bei Outdoor-Modellen und Taschen

Die Antora Triclimate Jacke für Herren nutzt ein bewährtes Schichtensystem, das Flexibilität bei wechselnden Wetterbedingungen garantiert. Das Modell besteht aus einer wetterfesten Außenjacke und einer separaten Innenjacke, die je nach Temperatur und Niederschlag kombiniert oder einzeln getragen werden können. Die äußere Schicht ist mit der DryVent-2L-Technologie ausgestattet, die Niederschläge effektiv abweist und gleichzeitig für eine hohe Atmungsaktivität sorgt. Aktuell ist diese funktionale Jacke in der Farbe Schwarz und in verschiedenen Größen um 25 Prozent reduziert, was sie zu einer attraktiven Wahl für den Herbst macht.

Also read Black Friday 2026: Diese Amazon-Deals lohnen sich schon jetzt

Für feuchtere Bedingungen bietet die ThermoBall Damen-Jacke eine spezialisierte Füllung, die auch bei nasser Witterung effizient Wärme speichern soll. Das Material wird durch atmungsaktives und windabweisendes WindWall-Gewebe ergänzt, das den Tragekomfort bei Wanderungen und Ausflügen in wechselhaftem Wetter erhöht. Zudem eignet sich die Jacke als zusätzliche Isolationsschicht unter einer schweren Winterjacke. Bei Amazon ist dieses Modell vorm Black Friday um 30 Prozent reduziert, was den Wert im Vergleich zum UVP deutlich verbessert.

Die Base Camp Duffel in der 50-Liter-Ausführung stellt eine praktische Lösung für Reisegepäck und den Transport kleinerer Gegenstände dar. Das Hauptfach verfügt über eine separate Netztasche, die sich per Reißverschluss verschließen lässt, während am Ende der Tasche ein weiteres Fach für zusätzliche Utensilien zur Verfügung steht. Die Schultergurte sind verstellbar und können bei Bedarf abgenommen werden. In den Farben Schwarz und Rot ist die Tasche aktuell mit einem Rabatt von 26 Prozent erhältlich, was sie zu einer kostengünstigen Option für Reisende macht.

Advertisement

Rabatte bei Schuhen und sportlicher Bekleidung

Die BC Slide II Badeschuhe von The North Face zeichnen sich durch eine schnelle Handhabung aus, da sie sich über einen breiten Riemen und eine mehrteilige Sohlenkonstruktion leicht an- und ausziehen lassen. Das geringe Gewicht der Schuhe soll für ein angenehmes Tragegefühl sorgen, insbesondere am Strand oder am See. Auf diese Badeschuhe gibt es in verschiedenen Größen und Farben aktuell bis zu 40 Prozent Rabatt, was sie zu einem der am stärksten reduzierten Produkte in dieser Kategorie macht. Diese prozentuale Einsparung stellt das höchste Sparpotential in der aktuellen Auswahl dar.

Die Cedar Trail Grid Fleecejacke für Herren ist als leichte Alternative konzipiert, deren elastisches Gewebe sich Bewegungen anpasst und atmungsaktiv bleibt. Die Jacke lässt sich gut unter einer wetterfesten Außenschicht tragen und besteht teilweise aus recycelten Materialien, was ökologische Aspekte berücksichtigt. Aktuell ist diese Jacke in Schwarz und in verschiedenen Größen um 20 Prozent reduziert. Die Nutzung von recycelten Materialien unterstreicht den Anspruch der Marke, nachhaltiger zu produzieren, während gleichzeitig funktionale Eigenschaften für den Alltag geboten werden.

Die Multi Sport Cush Quarter Socken werden im praktischen Dreierpack angeboten und bestehen aus einer atmungsaktiven Materialmischung mit einer Mesh-Belüftungszone auf der Oberseite. Diese Konstruktion eignet sich vor allem für sportliche Aktivitäten, da sie für ein angenehmes Klimamanagement sorgt. Einen Rabatt von 24 Prozent gibt es aktuell auf das weiße Set in der Größe S. Die Kombination aus Atmungsaktivität und Preisvorteil macht dieses Angebot besonders für Sportler attraktiv, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen.

Zusätzliche Vorteile und Finanzierungsmodelle

Regelmäßige Käufer bei Amazon können durch die Nutzung der Amazon-Kreditkarte zusätzliche Einsparungen realisieren. An speziellen Amazon-Angebotstagen erhalten Prime-Kunden bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit dieser Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden, was die langfristigen Kosten senken kann. Diese Finanzierungsoption bietet eine Möglichkeit, die Rabatte auf die The North Face Produkte effektiv zu multiplizieren.

Advertisement

Neukundinnen und Neukunden der Amazon-Kreditkarte erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte. Diese Maßnahme zielt darauf ab, neue Kunden für das Finanzangebot zu gewinnen und sie an die Plattform zu binden. In Kombination mit den aktuellen Preisreduktionen bei Markenprodukten wie The North Face entsteht ein attraktives Gesamtpaket für Verbraucher, die sowohl kurzfristige Rabatte als auch langfristige Vorteile suchen. Die Auswahl der Produkte bleibt dabei unabhängig von diesen Partnerschaften, um die Objektivität der Empfehlungen zu wahren.