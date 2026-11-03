Black Month 2026: Deutsche Verbraucher vorsichtig bei November-Rabatten

Der Black Friday weicht im November 2026 einem ganzen Monat voller Angebote. Experten warnen vor manipulierten Preisen und empfehlen strategisches Vorgehen.

Der traditionelle Black Friday hat sich im Jahr 2026 zu einem ausgedehnten Black Month entwickelt. Während der eigentliche Aktionstag erst am 27. November stattfindet, starten Händler ihre Rabattaktionen bereits Anfang November. Diese Verlängerung der Schnäppchensaison zielt darauf ab, das Weihnachtsbudget der Kunden früher zu erschließen, bevor die Konkurrenz Zugriff auf die verfügbaren Mittel erhält.

Veränderte Kaufgewohnheiten der Deutschen

Laut dem Sparreport 2026 von Idealo, das zur Axel Springer Gruppe gehört, müssen achtzig ein Prozent der Deutschen stärker auf ihre Ausgaben achten als noch vor einigen Jahren. Vierundvierzig Prozent der Befragten mussten in den vergangenen zwölf Monaten sogar auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, um gestiegene Lebenshaltungskosten auszugleichen. Vierzehn Prozent haben keine finanziellen Rücklagen mehr. Diese finanzielle Vorsicht führt dazu, dass Verbraucher Rabatte kritischer prüfen und nicht mehr impulsiv zugreifen.

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Expansionsstrategie der Handelsbranche

Neben dem Black Friday dominieren auch der Singles Day am 11. November und der Cyber Monday das Marketinggeschehen. Die Akzeptanz des Singles Day ist deutlich gestiegen. Im Jahr 2021 planten nur sieben Prozent der deutschen Onlineshopper an diesem Tag einzukaufen. Im Jahr 2025 waren es bereits siebzehn Prozent. Am Black Friday selbst waren mehr als sieben von zehn Befragten auf der Suche nach Angeboten. Händler nutzen diese Vielzahl von Aktionstagen, um Preise und Gutscheine kontinuierlich anzupassen und neue Deals nachzuschieben.

Rabattmanipulation und Preistransparenz

Idealo warnt davor, dass beworbene Rabatte oft gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung berechnet werden und nicht dem tatsächlichen Marktpreis entsprechen. Nach Angaben von Idealo werben Händler mit fünfzig bis neunzig Prozent Nachlass. Ein typisches Beispiel ist ein Fernseher, der regulär für etwa 650 Euro erhältlich ist. Der Händler wirbt mit einem Preis von 599 Euro statt 999 Euro. Die tatsächliche Ersparnis beträgt dabei nur rund 50 Euro gegenüber dem üblichen Marktpreis.

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Sicherheitsrisiken durch Cyberbetrug

Eine repräsentative GfK-Studie im Auftrag von Mastercard zeigt, dass sechszig sechs Prozent der Menschen, die den Black Friday kennen, Sicherheits- oder Betrugsrisiken befürchten. Fünfunddreißig Prozent der Befragten waren bereits selbst betroffen. Besonders junge Nutzer sind gefährdet. Unter den Achtzehn- bis Neunzig-Jährigen machten fünfundfünfzig Prozent Erfahrungen mit Cyberbetrug. Fünfzig ein Prozent dieser Altersgruppe waren selbst Opfer von Betrug geworden.

Strategien für informierte Entscheidungen

Um im Black Month 2026 tatsächlich zu sparen, empfiehlt Idealo einen strukturierten Ansatz. Verbraucher sollten schon vor Beginn der Aktionen eine Einkaufsliste erstellen und den aktuellen Marktpreis notieren. Für jedes Produkt sollte ein maximaler Wunschpreis festgelegt werden. Der Einsatz eines Preisweckers hilft, den Preisverlauf zu beobachten. Nur wenn der persönliche Wunschpreis erreicht wird, sollte der Kauf getätigt werden. Dies schützt vor emotionalen Kaufentscheidungen und manipulierter Werbung.