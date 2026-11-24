Unzählige Online-Shops wie Amazon, eBay und Media Markt bieten im Black Month zahlreiche Rabatte auf Elektronik, Technik, Fashion und Haushaltsgeräte. Wir haben die stärksten Angebote und Top-Deals im Netz für Sie gebündelt und geprüft.

Amazon, Ebay, Tink, Media Markt – unzählige Online-Shops zelebrieren den Black Month, als gäbe es kein Morgen. Wer jetzt in der Black Week zuschlägt, der spart richtig viel Geld.

Das sind die aktuell besten Angebote. Black Friday ist nicht mehr Black Friday. Die meisten Shops feiern den Schnäppchentag schon den ganzen Monat lang. Egal ob Technik, Fashion, Küchengeräte, ob Spielzeug oder die liebsten Konsolen – im Black Month kommen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten.

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Wir freuen uns über die stärksten Angebote im Netz. Diese Top-Deals lohnen sich gerade so richtig. Zum Angebot bei amazon.de Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

Der Leasingfaktor von 0,46 zeigt: Hier wartet ein Top-AngebotDeal-CheckFull-HD, 2 Joy-Con-2-Controller, 4K-Ausgabe, 256 GB SpeicherplatzDeal-Check:Mit Rabatt-Code zum mit Abstand besten Preis im NetzZum Angebot bei amazon.deBester Netz-Gesamtpreis inklusive Versand 2. Generation von Apples Bluetooth-Tracker, zum Wiederfinden von Schlüsseln, Taschen und Gepäck, lässt sich über „Wo ist?

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“ orten, kompakt und leichtSaros 10 R: 22.000 Pa, ultra-flaches Design, anhebbarer Wischmopprund 35 Euro pro Lautsprecher statt etwa 40 Euro beim EinzelkaufDeal-Check:Wie bei allen Shopping-Events wie etwa auch den Prime Deal Days bei Amazon gilt: Ohne Hilfe geht zwischen all den unzähligen Angeboten schon mal die Übersicht verloren. Unsere Redaktion durchstöbert deshalb für die Dauer der gesamten Rabattschlacht das Internet nach den besten Deals und stellt sie in diesem Artikel gebündelt vor.

Zudem lohnt sich schon jetzt ein regelmäßiger Blick in denIm Zentrum der Black-Friday-Angebote stehen auch in diesem Jahr vor allem Elektronik und Technik: Fernseher, Smartphones, Smartwatches, Lautsprecher, Spielkonsolen & Co. Jedoch finden Schnäppchenjäger unter den lohnenden Angeboten auch immer mehr alternative Waren wie Schmuck, Spirituosen, Spielzeug, Werkzeug und Accessoires.