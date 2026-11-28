Der Schnäppchen-Freitag geht ins Schnäppchen-Wochenende über. Zahlreiche Hersteller und Händler locken weiterhin mit kräftigen Rabatten. Das sind die Deals, die sich jetzt noch rechnen.

Der Schnäppchen-Freitag mag vorbei sein, aber auch am Black -Friday-Wochenende gibt es etliche Angebote, die jeder will. Zahlreiche Hersteller und Händler locken mit kräftigen Rabatten. Ein Überblick über die Schnäppchen.

Von Apple-Bestsellern bis hin zu Fashion-Must-haves, die besten Tarife oder Konsolen – der Black Friday 2026 ist auch am Wochenende danach noch perfekt für alle Schnäppchenjäger. Wir begleiten den Shopping-Wahnsinn bis zum Cyber Monday und verraten die besten Angebote im Netz. So viel sei gesagt: Nach dem Black Friday sehen die Angebote immer noch richtig gut aus. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

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