Schnäppchen oder Lockangebot? Im ntv.de-Dealticker checken wir Sonderangebote und sagen, welche Deals sich wirklich lohnen!

Täglich zeigen wir die Top-Deals von Amazon, Media Markt, Tink & Co. mit aktuellem Preis-Check. ntv.de-Leser finden hier außerdem ntv.de-exklusive Angebote mit Sonderpreisen, die nur kurze Zeit gelten.2er-Set war noch nie günstiger, 20 Euro gespart im Vergleich zum EinzelkaufHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Mit Rabatt-Code zum mit Abstand besten Preis im NetzClever ausgenutzt gibt es jede Menge BoniGab es zuletzt nur selten so günstigDeal-Check:Deal-Check:Im Internet wimmelt es von vermeintlich attraktiven Preisnachlässen auf diverse Produkte wie Fernseher, Smartphones, Spielkonsolen, Werkzeuge, Balkonkraftwerke, Beauty-Produkte und mehr.

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Allerdings entpuppt sich nicht jeder Deal, der mit hohen Rabatten lockt, tatsächlich als vorteilhaftes Geschäft. Unser ntv.de-Ticker präsentiert exklusiv von unserem Team sorgfältig geprüfte Schnäppchen aus unterschiedlichen Produktbereichen und von verschiedenen Anbietern. Ausschließlich Top-Angebote! Hierfür begeben wir uns täglich auf die Suche und analysieren eine Vielzahl von Angeboten, führen Preisvergleiche durch und prüfen die Preisentwicklung in der Vergangenheit.

Unser Fokus liegt dabei auf Produkten mit hoher Qualität. Abschließend bewerten wir, ob der gegenwärtige Preis wirklich ein lohnendes Geschäft darstellt oder nicht. Mehrmals täglich spüren wir die besten Preisaktionen im Netz auf und aktualisieren unseren Dealticker. Es empfiehlt sich daher, regelmäßig einen Blick darauf zu werfen, um keine attraktive Offerte zu verpassen.

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Gleichwohl können Preisanpassungen durch Händler oder ein schneller Ausverkauf nach unserer Veröffentlichung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Mithilfe des "Deal-Checks" versuchen wir, das jeweilige Angebot einzuordnen und zu bewerten. Hierzu ziehen wir beispielsweise einen Vergleich zum durchschnittlichen Tiefstpreis der letzten Monate oder geben an, welche Ersparnis das Angebot im Vergleich zum nächstbesten verfügbaren Preis im Internet ermöglicht. Preisaktionen müssen im Kontext anderer Angebote und der historischen Preisentwicklung betrachtet werden.

Drei Sterne in unserer Kategorie „Bewertung“ vergeben wir üblicherweise für Angebote, die aktuell zwar den günstigsten Preis im Netz darstellen, das Produkt aber in der Vergangenheit bereits zu einem niedrigeren Preis erhältlich war. Bei einer Fünf-Sterne-Bewertung handelt es sich oft um einen neuen Bestpreis und das günstigste Angebot aller Zeiten.