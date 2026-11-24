Ein aktueller Vergleich der Bestseller-Matratzen Emma One+ und Bett1 Bodyguard zeigt die Unterschiede in Komfort, Hygiene und Preis. Plus: Tests zu Winterdecken und Rauchmeldern.

Während Matratzen in der vergangenen Black Week noch kaum beachtet wurden, hat der Markt aktuell deutlich aufgewacht. Die Live-Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach Schlafkomfort stark gestiegen ist. Zwei der gefragtesten Bestseller standen im Fokus eines ausgiebigen Tests über lange Zeiträume mit mehreren Probanden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Emma One+ sowie die Bodyguard Boxspring-Matratze von Bett1.

Emma One+ Weiterentwicklung der bewährten Basis

Die Emma One+ ist eine Weiterentwicklung der im Jahr 2019 mehrfach ausgezeichneten Emma One. Der entscheidende Unterschied liegt im Bezug, der Wärme und Feuchtigkeit nun effizienter ableitet. Die innere Materialzusammensetzung der drei aufeinander abgestimmten Schaumschichten bleibt unverändert. Diese Konstruktion verbindet ein angenehmes Einsinken mit der notwendigen körperlichen Unterstützung. Der Bezug ist abnehmbar und bei vierzig Grad Celsius maschinenwaschbar. Wer mit der Vorgängerversion zufrieden war, wird auch hier guten Schlaf finden. Die Retourenabwicklung erwies sich in fünf Testfällen als unkompliziert, wobei die zwölfwöchige Testphase risikofrei genutzt werden konnte.

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Bett1 Bodyguard ohne Federn mit doppelter Festigkeit

Der Rivale Bett1 setzt bei der stark nachgefragten Bodyguard Boxspring-Matratze auf einen anderen Ansatz als Emma. Statt verschiedener Schaumtypen kommt ein eigens entwickelter hochelastischer Polyurethanschaum (QX-Schaum) zum Einsatz. Metal-federn sind in der Konstruktion gänzlich verbaut. Mit einer Höhe von 28 Zentimetern liegt sie zehn Zentimeter über der Emma, was das Ein- und Aussteigen erleichtert. Ein besonderes Merkmal sind die zwei unterschiedlich festen Liegeseiten. Durch einfaches Wenden lässt sich die Matratze individuell anpassen. Der Bezug lässt sich bei sechzig Grad waschen, was hygienische Vorteile bietet. Der Schaum reagiert schnell auf Belastungsänderungen.

KNERST Federbett für kalte Winternächte

Wenn es nachts kühl wird, reichen vielen Menschen dünne Ganzjahresdecken nicht mehr aus. Die KNERST-Winterbettdecke punktet mit einer üppigen Naturfüllung. Die Federbettdecke in der Größe 135 mal 200 Zentimeter besteht aus neunzig Prozent Federn und zehn Prozent Daunen. Der Bezug besteht aus hundert Prozent Baumwolle. Die Kassettensteppung soll das Verrutschen der Füllung verhindern und so Kältezonen vermeiden. Das Produkt ist nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und soll auch für Hausstauballergiker geeignet sein. Es handelt sich um eine deutsche Herstellung. Die Reinigung erfolgt bei dreißig Grad, wobei im Trockner viel Platz benötigt wird.

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Preisvergleich und Ersparnis bei der Winterdecke

Der Amazon-Onlineshop liegt im aktuellen Preisvergleich knapp vorne. Gegenüber dem Durchschnitt der letzten neunzig Tage sparen Käufer beim Black-Friday-Angebot rund zwanzig Euro. Die schwere Federfüllung liegt deutlich schwerer auf dem Körper als leichte Daunen- oder Kunstfaserdecken. Nutzer sollten zu Beginn mit einem leichten Geruch der Naturstoffe rechnen. Die Decke eignet sich besonders für Menschen, die schnell frieren oder bei frostigen Temperaturen gerne bei offenem Fenster schlafen. Die voluminöse Füllung erfordert jedoch ausreichend Platz in der Waschmaschine.

Smarter Rauchmelder Schutzes für das ganze Haus

Guter Brandschutz muss nicht teuer sein. Aktuell gibt es sechs smarte Rauchmelder von X-Sense samt Steuerzentrale zu einem Deal-Preis. Die Geräte sind per WLAN vernetzt und warnen im gesamten Haus. Entdeckt ein Melder Rauch, schlagen alle anderen ebenfalls Alarm. So bleibt ein Brand im Keller oder der Küche auch im Wohnzimmer nicht unbemerkt. Die Smartphone-App informiert auch unterwegs über Alarme. Diese Vernetzung sorgt für ein sicheres Gefühl, ohne Experimente durchführen zu müssen.