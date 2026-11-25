Weniger Termine im Kosmetikstudio, mehr Haarentfernung zu Hause: Ein IPL-Gerät von MediaMarkt lässt sich in neun Energiestufen an die eigene Haut anpassen.

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Mehr dazu liest du- Weniger Termine im Kosmetikstudio, mehr Haarentfernung zu Hause: Ein IPL-Gerät von MediaMarkt lässt sich in neun Energiestufen an die eigene Haut anpassen. Nach dem dritten Rasieren in einer Woche stellt sich schnell die Frage, ob es nicht eine Methode gibt, die länger durchhält. Jede Variante bringt ihren eigenen Aufwand mit, ob zu Hause im Bad oder mit festem Termin im Studio, und am Ende bleibt das Gefühl, dauernd nachzuarbeiten.

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IPL-Geräte arbeiten mit gebündeltem Licht und lassen sich in den eigenen vier Wänden anwenden, ohne Terminabsprachen. Zur Black Week hat MediaMarkt einvereint. Zur Auswahl stehen die klassische Haarentfernung , eine verstärkte Haarentfernung und ein Modus zur Hauterneuerung . Die Hautpflege läuft dabei während der Anwendung mit.

Einsetzen lässt sich das Gerät an Oberlippe, Armen, Achseln, Beinen, Bikinizone, Rücken und Brust. Für viele Körperzonen reicht damit ein einziges Gerät, und die Anschaffung mehrerer Geräte entfällt.. Je nach Empfindlichkeit der Haut wählt man für Oberlippe, Beine oder Rücken die passende Stufe aus. Für den Einstieg ist Stufe 1 empfohlen.

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Von dort aus lässt sich die Energie Schritt für Schritt erhöhen, bis sich die Anwendung gut anfühlt. So bleibt die Intensität unter eigener Kontrolle, auch bei empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone. Die Bedienung ist übersichtlich gehalten. Ein Tastendruck reicht, um zwischen den beiden Modi zu wechseln, und das Anzeigelicht am Gerät zeigt, ob es losgehen kann.

Bei Leuchtsignal löst das Gerät aus, ohne dass sich Probleme durch fehlenden Hautkontakt einstellen. Beim Gerät aus der Black Week stand neben der Technik auch die Handhabung im Blick. Der Griff ist im Winkel so geformt, dass sich das Gerät sanft über die Haut führen lässt, und das Material ist hautfreundlich gewählt. Mit seinem aerodynamischen Design gibt das Gerät Wärme schnell ab und wird deshalb nicht heiß.

Das kommt längeren Anwendungen zugute, etwa an Armen und Beinen.. Mit fast 50 Bewertungen ist die Datenbasis noch überschaubar, der Wert zeigt deshalb eher eine Tendenz als ein gesichertes Urteil. Viele Kunden loben Qualität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Besonders häufig erwähnen sie die einstellbaren Intensitätsstufen, mit denen sich die Behandlung für verschiedene Körperbereiche anpassen lässt.

Nach regelmäßiger Anwendung berichten die meisten von deutlich weniger Haarwuchs, und nachwachsende Haare beschreiben sie als feiner und langsamer wachsend. Die sanften Lichtimpulse empfinden Anwender nach eigener Aussage als schmerzlos und nicht reizend, auch auf empfindlicher Haut. Wie sich das bei jedem Einzelnen auswirkt, kann unterschiedlich ausfallen.279 Euro statt UVP 580,99 Euro Ganzkörperbehandlung mit wenig Zeit: Beine, Achseln, Bikinizone und Oberlippe sind in rund zehn Minuten behandelt.

Zwei Aufsätze und ein flexibler Aufsatz für schwer erreichbare Stellen gehören zum Lieferumfang. Ein Sensor liest den Hautton und passt jeden Lichtimpuls an. Das spielt vor allem bei schwer einsehbaren Bereichen eine Rolle, etwa in der Intimzone. Für optimale Ergebnisse sind zwei Sitzungen pro Monat über zwölf Wochen vorgesehen.

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Wer einen klaren Fahrplan möchte, bekommt ihn hier mitgeliefert. Für Einsteiger, die erst einmal ausprobieren möchten, ob die Methode zu ihnen passt, kann das günstigere Gerät reichen. Das Braun-Gerät richtet sich eher an alle, die dauerhaft und regelmäßig behandeln wollen und dafür mehr ausgeben. Auf MediaMarkt kommt das Braun-Gerät auf 5 Sterne bei 61 Bewertungen.

Auch hier ist die Datenbasis überschaubar. Mit neun Energiestufen, zwei Modi und einem Anzeigelicht bietet das Sross-Gerät einen unkomplizierten Zugang zur Haarentfernung im eigenen Bad. Drei Funktionen in einem Gerät und der Einsatz an vielen Körperzonen machen es vielseitig, und Griffwinkel sowie Wärmeableitung sind auf eine angenehme Anwendung ausgelegt. Mitfallen die Bewertungen gut aus.

Bei fast 50 Stimmen sind sie allerdings eher eine Tendenz als ein gesichertes Urteil, und wie stark die Anwendung wirkt, kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Für den ersten Versuch spricht der niedrige Einstiegspreis. Wer langfristig einen festen Behandlungsplan für den ganzen Körper verfolgen will, kann sich das teurere Braun-Gerät mit automatischer Anpassung an den Hautton ansehen. Für alle anderen reicht das SROSS-Gerät, um die Methode in Ruhe auszuprobieren.

Zur Black Week kostet das Sross Haarentfernungsgerät bei MediaMarkt bis zum 30. November 49,92 Euro. Die UVP liegt bei 109,99 Euro, der Rabatt beträgt 54 Prozent und die Ersparnis 60,07 Euro. Die Preisangabe gilt inklusive Mehrwertsteuer, der Versand ist kostenlos.

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