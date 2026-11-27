Entdecken Sie geprüfte Smartphone-Angebote zur Black Week. Von Google Pixel 11 bis Samsung Galaxy A17: Testsieger im Preisvergleich und detaillierte Kaufberatung.

Die Black Week bietet Verbrauchern im aktuellen Jahr eine geprüfte Auswahl an Smartphones, die sich vor allem durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Testnoten auszeichnen. Zwischen 179 Euro und 1005 Euro finden sich Geräte, die im Labor-Test mindestens die Bewertung "gut" erreichen konnten, wobei die Auswahl Hersteller wie Google, Motorola, Samsung und Xiaomi umfasst.

Der Markt für Mobilgeräte ist während dieser Verkaufsphase besonders umkämpft, was bedeutet, dass nicht jedes angebotene Gerät automatisch eine Empfehlung wert ist. Die folgende Übersicht konzentriert sich ausschließlich auf Modelle, die sich in der Praxis bewährt haben, um Käufern die Entscheidung zu erleichtern und Fehlinvestitionen in minderwertige Technik zu vermeiden.

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Google Pixel 11 bietet exzellente Kamera

Das Google Pixel 11 gilt aktuell als eines der stärksten Angebote von Amazon in der Black Week und vereint ein handliches Gehäuse mit der bekannten Foto-Kompetenz des Unternehmens zu einem sehr attraktiven Preis. Die Testjury bewertete die Kamera als erstklassig, wobei die teureren Pro-Modelle lediglich bei extremen Zoom-Aufnahmen noch eine kleine Überlegenheit zeigen.

Ein entscheidender Vorteil des Pixel 11 ist, dass der Kamerablock an der Rückseite kaum herausragt, was das Gerät deutlich alltagstauglicher und griffbereiter macht als viele Konkurrenten. Die Android-Oberfläche reagiert schnell und bietet viele praktische KI-Funktionen, darunter eine besonders intelligente Diktatfunktion, die Ähs und Versprecher automatisch entfernt.

Für Nutzer, die MagSafe-ähnliche Ladetechnologie von Apple gewohnt sind, bietet Google mit "PixelSnap" eine eigene Lösung an, die nahtlos in das Ökosystem integriert wird. Wer zusätzlich eine höhere Displayqualität benötigt, sollte zum Pixel 11 Pro greifen, der hochwertige OLED-Technik mit einer variablen Wiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz nutzt.

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Das Pixel 11 Pro XL richtet sich an Power-User und bietet denselben starken Technikstandard wie das normale Pro-Modell, jedoch mit einem stärkeren Akku und einem großen 6,8-Zoll-Display, das fast so groß ist wie das des iPhone 18 Pro Max. Diese Variante ist ideal für alle, die maximalen Screen-Real-Estate für Medienkonsum und Multitasking benötigen.

Samsung Galaxy S26 Plus als Mittelklasse-Alternative

Für Interessenten, die ein großes Spitzen-Smartphone von Samsung suchen, das jedoch deutlich unter 1000 Euro bleiben soll, ist das Galaxy S26 Plus bei Amazon ein hervorragender Fund. Das 6,7-Zoll-Display eignet sich perfekt für das entspannte Lesen längerer Texte oder den Konsum von Videos, ohne die extreme Größe des S26 Ultra mit 6,9 Zoll zu erreichen.

Im Test überzeugte das S26 Plus besonders durch eine lange Akku-Laufzeit und eine sehr gute Kamera, die auch über ein kleines Dreifach-Teleobjektiv verfügt. Ein wenig bekannter, aber praktisch wertvoller Pluspunkt ist die UWB-Funktechnik, die viele neuere Fahrzeuge unterstützen und das automatische Entsperren des Autos bei Annäherung ermöglichen.

Das Galaxy A17 stellt Samsungs günstigstes 5G-Smartphone dar und ist ebenfalls in das Black Week Angebot integriert. Auch wenn die Bedienung recht träge verläuft und das Gehäuse weder wasserdicht ist noch aus Titan gefertigt wurde, überzeugt die Ausstattung im Preisbereich deutlich unter 200 Euro. Das OLED-Display und die tagsüber erstaunlich guten Fotos machen das Gerät zu einer soliden Wahl für den Einstieg.

Eine besondere Stärke des Galaxy A17 ist, dass Samsung Android-Updates bis ins Jahr 2031 garantiert, was die Lebensdauer des Geräts im Vergleich zur Konkurrenz deutlich verlängert. Zur Black Week ist der Bestseller bei Amazon im Angebot, wobei Preiskalkulatoren bei Händlern wie Otto, Aldi Talk und Euronics oft noch günstigere Optionen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ausgewiesen haben.

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Motorola und Poco X8 Pro für Budget-Sucher

Rabatte für wirklich günstige Smartphones sind in diesem Jahr schwer zu finden, da es unter 200 Euro schwierig ist, empfehlenswerte Geräte zu finden. Eine signifikante Ausnahme stellt das Angebot von Motorola dar, das aktuell als "Top Black Friday Angebot" bei Amazon geführt wird, wobei auch Händler wie Media Markt und Expert das Modell rabattiert anbieten.

Das Poco X8 Pro überraschte im Test mit einem sehr hellen 6,7-Zoll-Display, das bei der Helligkeit sogar das iPhone 18 Pro Max schlägt. Dank einer sehr guten Akku-Laufzeit und einer ordentlichen Kamera reichte es für den Testnote-Bereich, wobei das Black-Friday-Angebot vor allem durch einen starken Rabatt für die große Speichervariante mit 512 Gigabyte internem Speicher besticht.

Diese 512-GB-Variante bietet zudem 12 GB RAM, was mehr Reserven für leistungshungrige Anwendungen schafft und sicherstellt, dass das Gerät auch nach Jahren noch flüssig läuft. Es wird dringend empfohlen, vor dem Kauf die Preise und Verfügbarkeit bei Amazon und Idealo zu prüfen, da sich das Angebot schnell ändern kann.

Kaufberatung und technische Details

Beim Kauf eines neuen Smartphones sollte immer darauf geachtet werden, dass die Ausstattung zum eigenen Alltag passt. Für Nachrichten, Navigation und gelegentliche Fotos sind andere Eigenschaften wichtig als für aufwendige Spiele oder häufige Videoaufnahmen.

Bei Kameras, Speicher und Akkulaufzeit sollten Konsumenten genau prüfen, wofür sie das Smartphone nutzen möchten, da sich dies nicht pauschal beantworten lässt. Besonders bei günstigen Geräten wie dem Samsung Galaxy A17 oder Angeboten von Poco ist die Modellbezeichnung und der Zustand des Geräts genau zu prüfen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Zusammenfassend bietet die Black Week eine einzigartige Gelegenheit, hochwertige Technik von Google, Samsung, Motorola und Poco zu fairen Preisen zu erwerben. Die genannten Modelle haben sich durch Tests in den Kategorien Kamera, Display und Akkulaufzeit bewährt und sollten bei der Kaufentscheidung Priorität haben.