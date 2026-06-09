Blackout bei 'Gefragt - Gejagt': Kandidat beantwortet keine Frage richtig

In der Quizshow 'Gefragt - Gejagt' erlebte ein Kandidat kürzlich einen complete Blackout und beantwortete in der Schnellraterunde keine einzige Frage richtig. Der Kampfsportler Michael hatte sich zuvor ausgiebig auf seinen Auftritt vorbereitet, konnte sein Pech am Ende jedoch selbst nicht fassen.

Ein Blackout kann jeden von uns treffen, doch besonders unangenehm ist es, wenn er vor laufenden Kameras passiert und von Millionen Zuschauern verfolgt wird. In der Quizshow ' Gefragt - Gejagt ' erlebte ein Kandidat kürzlich einen complete Blackout und beantwortete in der Schnellraterunde keine einzige Frage richtig.

Der Kampfsportler Michael hatte sich zuvor ausgiebig auf seinen Auftritt vorbereitet, konnte sein Pech am Ende jedoch selbst nicht fassen. Am Ende stand er mit null erspielten Euro da und nur die obligatorischen 500 Euro, die der Sender zur Verfügung stellt. Einige der Fragen, die er nicht beantworten konnte, waren: Wer spielt die Hauptrolle im Hollywood-Hit 'Beverly Hills Cop'? Was versteht man unter dem englischen Begriff 'Pharmacy'?

Wie heißt die größte Atlantikinsel zwischen Grönland und Großbritannien? Auch bei der Arbeit an einem Film können Missgeschicke passieren, wie man an den größten Filmfehlern aus der 'Harry Potter'-Reihe sehen kann. Nach Ablauf der Zeit fiel es Michael wie Schuppen von den Augen und er wusste plötzlich wieder, dass eine 'Pharmacy' eine Apotheke ist und dass Eddie Murphy den 'Beverly Hills Cop' spielt. Er ärgerte sich über seinen Blackout, doch zum Glück ist das kein Weltuntergang.

Wer weiß, vielleicht kehrt er ja eines Tages zu 'Gefragt - Gejagt' zurück. Aktuelle Folgen des Quizzes laufen derzeit werktags in der ARD um 18 Uhr





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