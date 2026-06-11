"Blade"-Trilogie jetzt bei Prime Video verfügbar: Actionfans lieben die härtesten Marvel-Filme

Prime-Mitglieder können die komplette "Blade"-Trilogie ohne Aufpreis streamen. Vor allem die ersten beiden Teile gelten als echte Highlights für Actionfans, die die heutigen Marvel-Filme oft als zu familienfreundlich empfinden.

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Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Prime-Mitglieder können aktuell die komplette "Blade"-Trilogie ohne Aufpreis streamen. Vor allem die ersten beiden Teile gelten als echte Highlights für Actionfans, die die heutigen Marvel-Filme oft als zu familienfreundlich empfinden.

Die drei "Blade"-Filme wurden von der Fachpresse zwar eher gemischt bewertet, doch insbesondere "Blade" und "Blade 2" haben sich über die Jahre einen festen Kultstatus unter Fans erarbeitet. Mit ihrer kompromisslosen Härte erinnern sie an eine Ära, in der Marvel-Verfilmungen deutlich düsterer und erwachsener ausfallen konnten. Sowohl die Spezialeffekte, die schauspielerische Leistung als auch die Choreografie sind einfach top! Ich wünschte, sie würden heute noch solche Filme drehen.

"Das ist vielleicht die beste Film-Einleitung aller Zeiten. Nach so einem Auftakt gelingt es "Blade" hervorragend, das Tempo beizubehalten. Es wird nie langweilig, und Wesley Snipes ist wie geschaffen für diese Rolle. Punkt.

" "Mit "Blade" hat alles angefangen. "Blade" hat die Superheldenfilme im Alleingang gerettet. Dieser Film ist von Anfang bis Ende großartig. Ein hervorragender Held und ein ebenso großartiger Bösewicht.





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