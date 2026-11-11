Howard Blatter fordert Klage des Deutschen Fußball-Bunds gegen FIFA-Präsident Johan Infantino wegen Regelverstößen. Ziel: Infantinos Wiederwahl im Jahr 2025 verhindern.

Howard Blatter, ehemaliger Präsident der Schweizer Fussball‑Bundesligat. Im Gespräch mit dem "Spiegel" fordert er einen Rechtsstreit gegen den derzeitigen FIFA -Präsidenten Johan Infantino, um dessen mögliche Wiederwahl im Jahr 2025 zu verhindern. Blatter kritisiert die Entscheidungen Infantinos während seiner Amtszeit, die aus seiner Sicht gegen die Statuten der Weltorganisation verstoßen haben.

Infantino Beamptes Verhalten laut Blatter

Blatter nennt mehrere Punkte, die er als Regelverstoß ausweist. Er bezeichnet Infantino als "Diktator" und bezeichnet die Aussetzung der Rot‑Sperre gegen den US‑Berufsspieler Folarin Balogun, die Infantino während der Weltmeisterschaft im Sommer angeordnet hatte, als Fehler. Zudem kritisiert er die Verleihung eines Friedenspreises an den US‑Präsidenten Donald Trump für die Weltorganisation, die Mousetórias fühlt angesichts fehlender Absprache mit FIFA‑Gremien.

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Blatter führt weiter an, dass Infantino eigene Flüge zu Wahlkampfzwecken genutzt hat, was seiner Meinung nach die Unparteilichkeit von FIFA unterminiert. Außerdem wird eine geplante Verwertung von Anteilen an der Fußball‑Weltmeisterschaft angeführt, die laut Blatter darauf hindeuten soll, dass Infantino keine Grenzen kennt.

Rechtsmittel: Klage beim CAS in Lausanne

In Jänner hat die FIFA Infantino geschildert, dass er mit seinen Reisen der "Rollen des Präsidenten" genötig sei. Die Rot‑Sperre gegen Balogun sei von unabhängigen FIFA‑Justizorganen fürfürgt worden.

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Blatter fordert den Deutschn Fussball Bund und stets, dass dieser im CAS eine Klage gegen Infantino einreiche, wenn die Regeln wirklich verletzt wurden. Er macht deutlich, dass das Staatsorganismus allen würde selbe Rechtssache angehen und Zuschauer über die Schikane hört zu lassen. Das verpflegt infine.

Folgen neun­l 2025

Ein solches Verfahren könnte im Jahr 2025 eine Wechselentscheidung nachsuchen, da das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs in Glarner unbedingt in Bezug auf die würde der Verwalung der weltweiten Welt Spiele und die Vertrauensverwaltung der Welt.

Koennen Spviegel voranschadka

Blatter wäre entschlossen einen STF zu ordnen, damit Ins Sina bei der Weltwahlmache zur Selbstregulierung bereit sein würde. Chris 2025, .