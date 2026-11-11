Ex-FIFA-Chef Blatter wirft Infantino Autokratie vor und plädiert für eine Anklage beim Sportgerichtshof sowie einen neuen Gegenkandidaten zur März-Wahl.

Der ehemalige FIFA -Präsident Joseph S. Blatter übt in einem aktuellen Interview mit dem Magazin Spiegel massive Kritik an seinem Nachfolger Gianni Infantino. Der 90-jährige Schweizer vergleicht den amtierenden FIFA -Boss mit einem Diktator und fordert drastische Maßnahmen, um ihn aus dem Amt zu entfernen. Blatter äußerte die Vermutung, dass Infantino möglicherweise psychiatrische Hilfe benötige, da er dessen Verhalten als unkontrollierbar einstufe.

Scharfe Vorwürfe gegen Infantinos Führung

Blatter macht Gianni Infantino vor, keine Grenzen mehr zu kennen und die Realität nicht mehr zu begreifen. Er schlägt vor, Infantino in die Psychiatrie schicken zu lassen, da dieser die Zusammenhänge nicht verstehe. Alternativ sieht der Ex-Präsident sportrechtliche Konsequenzen durch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne. Dort könnte man Infantino anklagen, weil sein Verhalten gegen die FIFA-Statuten verstoße. Ein konkreter Punkt sei die Verleihung des Friedenspreises ohne vorherige Absprache.

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Dieser Preis wurde im Jahr 2025 auf Betreiben von Gianni Infantino neu geschaffen und an Donald Trump überreicht. Laut Blatter ist Infantino seit Beginn der Freundschaft mit dem US-Präsidenten falsch abgebogen. Die FIFA leide unter dieser Entwicklung, da sich der Präsident habe verblenden lassen. Die Begegnung mit Donald Trump habe Gianni Infantino verändert, so die Einschätzung des 90-Jährigen.

Autokratisches Verhalten und interne Konflikte

In den Augen von Joseph S. Blatter glaubt Gianni Infantino, auserwählt zu sein, die populärste Sportart der Welt zu monopolisieren. Führende Personen in der Fußballorganisation würden dies jedoch nicht gutheißen und seine Absetzung fordern. Infantino führe sich im Weltverband wie ein Alleinherrscher auf, behauptet Blatter weiter. Mitarbeiter der FIFA berichteten ihm, dass niemand mehr mit ihm gemeinsam im Lift fahren dürfe.

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Gianni Infantino werde als unberührbar und untouchable beschrieben. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Blatter selbst im Jahr 2015 zurücktreten musste, bevor Infantino das Amt im Jahr 2016 übernahm. Der jetzige Konflikt verschärft sich durch gescheiterte Verkaufsversuche der WM-Rechte, was Infantino bereits heftig umstritten machte. Blatter hofft nun darauf, diesen Nachfolger durch strategisches Vorgehen abzuwählen.

Strategien der UEFA und mögliche Kandidaten

Obwohl der europäische Fußballverband UEFA viel Druck ausübe, bestehe die Gefahr, dass Gianni Infantino bei der nächsten Präsidentenwahl im März wiedergewählt werde, warnt Joseph S. Blatter. Um dies zu verhindern, müsse man jetzt handeln, um ihn loszuwerden. Es gebe Pläne der UEFA, in der kommenden Woche einen Gegenkandidaten zu benennen. Diese Information hat Blatter laut eigenen Angaben in Erfahrung gebracht.

Als persönlichen, wenn auch wenig wahrscheinlichen Wunschkandidaten nennt Blatter Sebastian Coe. Dieser ist Chef des Leichtathletik-Weltverbandes und scheiterte im Jahr 2025 im Kampf um die IOC-Präsidentschaft. Coe war zudem schon Vorsitzender der FIFA-Ethikkommission und gilt als starke Persönlichkeit. Ein Präsident aus England, dem Mutterland des Fußballs, wäre nach Ansicht von Blatter vorteilhaft. Über etwaige Ambitionen von Sebastian Coe ist derzeit nichts bekannt.