Blauer Containernbruch vor der Neumayer‑Station III: Diesel und Ausrüstung im Meer versunken

Ein massiver Eissturm löste 2026 eine 81 Meter dicke Eisscholle, die mit Containern voller Diesel, Ausrüstung und Müll von der deutschen Antarktis‑Forschungsbasis Neumayer‑Station III über das Meer trieb. Der Vorfall führte zu Umweltbedenken und einer Neuausrichtung der Lagerungsprotokolle.

In den riesigen blauen Containern der deutschen Antarktis ‑Forschungsbasis Neumayer‑Station III hatten sich seit Jahren Müll, Ausrüstung und fast 10 000 Liter Winterdiesel angesammelt. Die Station, die seit 2009 dauerhaft am Rande des Schelfeises am Ufer des Wedell‑Meeres betrieben wird, beherbergt im Sommer bis zu fünfzig Wissenschaftler und im Winter etwa neun Beschäftigte.

Um die Eigenständigkeit der Anlage zu sichern, werden sämtliche Versorgungsgüter - von technischen Geräten über medizinische Materialien bis hin zu Kraftstoff - in mehreren Containern am Eisrand deponiert, während gleichzeitig anfallender Abfall dort gelagert wird, damit spätere Versorgungsschiffe ihn einsammeln können. Im frühen Sommer 2026 jedoch kam es zu einem massiven Eissturm, der ein gewaltiges Stück Eisscholle von etwa 81 Meter Dicke löste.

Die Scholle, die sich mehr als 140 Kilometer vom ursprünglichen Standort entfernte, trieb mit den daran geknübten Containern über das Meer. In einem Bericht des Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) wird geschildert, dass Hubschrauber zunächst etwa 600 Liter Diesel, Batterien sowie Gaszylinder aus den schwimmenden Behältern bergen konnten. Weitere Bergungsversuche waren jedoch unmöglich, weil die eisige Trägerfläche zu instabil war. Einen Monat später war die Eisscholle komplett zerfallen, und die Container vergingen mit ihr im Ozean.

Die ATCM‑Analyse geht davon aus, dass die Behälter entweder beim Aufprall auf das Meer beschädigt wurden oder beim Sinken zum Meeresgrund implodierten, sodass mit einem Auslaufen des gelagerten Diesels zu rechnen ist. Die Ereignisse haben die Betreiber der Neumayer‑Station zu einer sofortigen Überprüfung ihrer Lagerungspraktiken veranlasst. Das neue Protokoll sieht vor, dass zukünftige Containerlagerungen nicht mehr unmittelbar am Eisrand, sondern in einem Abstand von mindestens fünf Kilometern vom Schelfeis erfolgen.

Zusätzlich soll die Überwachung des Eises durch Satelliten‑ und Drohnentechnologie intensiviert werden, um frühzeitig Gefahren durch Gletscherrisse oder lose Eisschollen zu erkennen. Die deutsche Antarktis‑Forschung wird nun eng mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Umweltauswirkungen des Vorfalls zu minimieren und die Sicherheit der Umwelt sowie der Forschungseinrichtungen langfristig zu gewährleisten





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