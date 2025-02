Blaues Schild mit weißer Raute: Verkehrsregel in Frankreich kann teuer werden

In Frankreich gibt es ein blaues Schild mit einer weißen Raute, das bei Nichtbeachtung ein Bußgeld von bis zu 135 Euro nach sich zieht. Das Schild markiert Fahrspuren, die bestimmten Verkehrsteilnehmern vorbehalten sind.

Wer nach Frankreich reist, sollte ein Verkehr sschild auf dem Schirm haben, das es so in Deutschland nicht gibt: Ein blaues Schild mit einer weißen Raute zieht bei Nichtbeachtung ein Bußgeld von bis zu 135 Euro nach sich. Dieses Schild markiert Fahrspuren , die ausschließlich bestimmten Verkehr steilnehmern vorbehalten sind.

Diese Regelung betrifft vor allem die linke Spur und zielt darauf ab, den Verkehrsfluss auf den Autobahnen zu verbessern, indem Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen, Elektroautos mit einem Zero-Emission-Sticker, Taxis und öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt werden. Interessanterweise ist die Nutzung dieser Spur in einigen Fällen zeitlich begrenzt, wobei entweder das Leuchten des Schildes oder ein Zusatzschild mit dem Zeitfenster die Einhaltung signalisiert. \Die Überwachung der Regelung erfolgt durch spezielle Radarkameras, die nicht nur die Einhaltung kontrollieren, sondern auch die Anzahl der Insassen in einem Fahrzeug erkennen können. Diese Technologie ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der Umweltbelastung und zur Förderung von Fahrgemeinschaften, für die Frankreich sogar Prämien ausschreibt. \Die Regelung soll nicht nur den Verkehrsfluss verbessern, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem die Anzahl der Fahrzeuge auf den Straßen verringert wird. Wer nach Frankreich reist, sollte sich immer über die aktuellen Verkehrsregeln im Zielland informieren, um unangenehme Überraschungen und teure Strafzettel zu vermeiden. Wer die neue Regelung missachtet, riskiert ein Bußgeld von 135 Euro – ein hoher Preis für Unwissenheit oder Nachlässigkeit.





