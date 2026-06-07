Blauregen: Die Pflege der Kletterpflanze

Blauregen ist eine echte Hingucker in jedem Garten. Doch damit die Kletterpflanze jedes Jahr so üppig blüht, braucht sie regelmäßige Pflege. Hier erfahren Sie, welche Fehler Hobbygärtner unbedingt vermeiden sollten.

Wenn der Blauregen loslegt, verwandelt er jeden Garten in ein Blütenmeer. Von April bis Juni hängen die langen Trauben wie Wasserfälle herab. Blau, violett, weiß oder rosa - Wisteria ist ein echter Hingucker.

Doch damit die Kletterpflanze jedes Jahr so üppig blüht, braucht sie Pflege. Welche Fehler Hobbygärtner unbedingt vermeiden sollten. Der größte Fehler: kein regelmäßiger Schnitt. Blauregen wächst rasant.

Ohne Rückschnitt steckt die Pflanze ihre ganze Kraft in lange Triebe und dichtes Laub, erklärt. Deshalb gilt: zweimal im Jahr zur Schere greifen. Im Sommer werden neue Langtriebe gekürzt. Fünf bis sieben Blätter sollten stehen bleiben.

Im Winter schneidet man die Langtriebe auf zwei bis drei Knospen zurück. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt. Wer vor der Blüte schneidet, riskiert, Blütenknospen zu entfernen. Die beeindruckenden Blütentrauben können je nach Art und Sorte bis zu 50 Zentimeter lang werden.

Das kostet Kraft. Viele greifen deshalb zu herkömmlichem Garten- oder Rasendünger. Doch der enthält meist viel Stickstoff. Der fördert das Blattwachstum - und bremst die Blütenbildung.

Besser ist Kompost in Maßen. Wer gezielt die Blüte fördern will, setzt auf kalium- und phosphorbetonte Dünger. So bekommt die Pflanze genau das, was sie für ihre Blütenpracht braucht. Als Kletterpflanze benötigt Blauregen Halt.

Leichte Holzgerüste oder dünne Drähte sind ein häufiger Fehler. Mit den Jahren entwickelt die Pflanze enorme Kräfte. Dazu kommen schwere Blütenstände. Wer das unterschätzt, riskiert Schäden.

Pergolen können sich verformen, Dachrinnen beschädigt werden oder Geländer verbiegen. Eine stabile Rankhilfe ist daher Pflicht. Auch der Standort spielt eine zentrale Rolle. Einmal gepflanzt, sollte Blauregen nicht ständig umgesetzt werden.

Das schwächt Wachstum und Blüte. Mit mindestens sechs Stunden direkter Sonne am Tag blüht die Kletterpflanze am besten. Im Halbschatten wächst die Pflanze zwar gut, blüht jedoch deutlich schlechter. Wer Blauregen aus Samen zieht, benötigt außerdem Geduld.

Es kann zehn Jahre oder länger dauern, bis die Pflanze zum ersten Mal blüht. Viele Gartenbesitzer setzen deshalb auf veredelte Pflanzen, die oft schon nach wenigen Jahren ihre ersten Blüten zeigen





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