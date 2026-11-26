Für Metallmärkte wird die Geldpolitik zum entscheidenden Faktor. Während Edelmetalle unter hohen Zinsen leiden, stützen Engpässe Industriemetalle – mit Blick auf die nächste Wende.

Für Metallmärkte wird die Geldpolitik zum entscheidenden Faktor. Während Edelmetalle unter hohen Zinsen leiden, stützen Engpässe Industriemetalle – mit Blick auf die nächste Wende. Obwohl die Anlageklasse in den vergangenen Jahren schon zugelegt hat, ist ein länger anhaltender Aufwertungszyklus möglich 2026 war für den Metallmarkt bisher turbulent.

Nach einem außergewöhnlichen Januar, in dem der Goldpreis um mehr als 25 %, der Kupferpreis um mehr als 15 % und der Silberpreis um mehr als 65 % stiegen, kam es zu einer starken Korrektur. Ende September notierten Industriemetalle, wie Kupfer, Aluminium und Zink, insgesamt weiterhin auf einem höheren Niveau, während Edelmetalle deutlich nachgaben. Die unterdurchschnittliche Entwicklung einiger Metalle und die relative Widerstandsfähigkeit anderer lassen sich durch deren Nachfrage erklären.

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Im aktuellen Umfeld geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen, verbunden mit der Energiewende und der digitalen Transformation, haben sich Metalle zu einer eigenständigen Anlageklasse entwickelt. Diese finanzielle Nachfrage kommt zur physischen Nachfrage hinzu, die vor allem aus Gold für Schmuck und der industriellen Nachfrage nach anderen Metallen, wie Silber oder Kupfer, besteht. Die Nachfrage nach Metallen als Anlageklasse wird derzeit von gegensätzlichen Faktoren beeinflusst.