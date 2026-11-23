Bundesliga-Coach Alexander Blessin entscheidet sich gegen Moritz Nicolas. Daniel Batz startet am Freitag bei Werder Bremen weiter als Nummer eins, trotz Patzers.

Der Trainer der Borussia Mönchengladbach, Alexander Blessin, hat die Unsicherheit um die Torwartposition nach dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund geklärt. Nach der knappen 0:1-Niederlage, die durch einen Fehler von Daniel Batz besiegelt wurde, bleibt der 35-jährige Keeper die erste Wahl. Blessin bestätigte am Freitagvormittag, dass Batz auch im upcoming Auswärtsspiel bei Werder Bremen im Tor stehen wird.

Entscheidung trotz Patzer bei Borussia Dortmund

Die Wahl von Daniel Batz als neuen Stammkeeper war vor dem Match am Samstag eine Überraschung. Der Routinier hatte die Saison als klarer Ersatzmann begonnen, doch der etatmäßige Nummer eins, Moritz Nicolas (29), fiel wegen einer Zerrung aus. Nicolas hatte die Partien gegen den SC Paderborn (0:0), im DFB-Pokal gegen den KIT SC Karlsruhe (2:0) sowie beim Auswärtsspiel beim Hamburger SV (1:3) verpasst. Durch die Verletzungspause von Nicolas rückte Batz in die Startelf, musste sich nach einem schwerwiegenden Fehler jedoch die Kritik gefallen lassen.

Also read Bundesligist Werder Bremen verlängert vorzeitig mit Trainer Daniel Thioune

Der entscheidende Moment ereignete sich früh im Spiel gegen den BVB. Batz unterlief ein Patzer, der das Tor des Tages durch Felix Nmecha (26) ermöglichte. Blessin betonte später, dass dieser Treffer definitiv haltbar gewesen wäre. Der Fohlen-Coach gab zu, dass die Entscheidung zunächst auf einem Bauchgefühl beruhte, er aber keine Lust habe, jede Woche eine neue Debatte um die Torwartposition aufzurollen. Er verzichtet darauf, seine Wahl hinterher schönzureden, bleibt aber bei seiner Aussage.

Alexander Blessin hält an Daniel Batz fest

Bevor sich die Pressekonferenz am Freitag zur Werder-Begegnung um 20:30 Uhr auf Sky näherte, gab Blessin klare Ansagen. Er erklärte, dass nichts in Stein gemeißelt sei, aber er nächste Woche nicht vorhatte, etwas zu ändern. Diese Aussage schloss die Möglichkeit aus, dass Moritz Nicolas zurückkehren würde. Nicolas durfte am Samstag nur beim Aufwärmen ins Tor, was die Enttäuschung über die verpasste Chance weiter vertieft hätte. Die klare Linie des Trainers soll Stabilität in die defensive Struktur des Teams bringen.

Advertisement

Moritz Nicolas und Daniel Batz im Kontrast

Die Situation stellt die beiden Torhüter in ein deutliches Licht. Moritz Nicolas, der die ersten Spiele aufgrund der Muskelzerrung verpasste, muss nun als Reservist akzeptieren, dass er nicht direkt wieder nachrückt. Daniel Batz hingegen hat die Verantwortung übernommen und den ersten Pflichtspieleinsatz seiner neuen Rolle absolviert. Obwohl der Fehler gegen den BVB schwer wiegt, hat der 35-Jährige in der Pressekonferenz eine reife Reaktion gezeigt. Er übernahm die Verantwortung für die Niederlage, obwohl er die Leistung seiner MannschaftsWith lobte.

Batz betonte, dass er die Arbeit der Mannschaft als Top-Job bezeichnete. Es sei schade, dass er für die engagierte Leistung nichts geholt werden musste. Er gab offen zu, dass ihn dieser Fehler noch den ganzen Tag beschäftigen würde. Dennoch zeigt sich der Torwart fokussiert. Er will die negative Emotion nicht mit nach Hause nehmen, sondern die Energie für das nächste Spiel nutzen. Seine Aussage zielte darauf ab, den Blick direkt auf die kommende Aufgabe zu richten.

Ausblick auf das Auswärtsspiel in Bremen

Am Freitagabend steht die nächste Hürde an. Werder Bremen empfängt die Borussia Mönchengladbach um 20:30 Uhr im Fernsehen auf Sky. Für Daniel Batz ist dies die Chance, sich nach dem Rückschlag zu rehabilitieren. Er möchte mit einer fehlerfreien Leistung beweisen, dass die Entscheidung von Alexander Blessin richtig war. Die Fans und das Team hoffen auf eine Stabilisierung der Defensive. Ein sauberer Auftritt in Bremen könnte den Weg für eine positive Entwicklung in der Saison bahnen und den Druck von der Torwartposition nehmen.