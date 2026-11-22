Trainer Alexander Blessin offenbart, warum Zento Uno vor der Pause von der Bundesliga-Bank musste. Die Entscheidung war strategisch und taktisch begründet.

Bei der 0:1-Niederlage von Borussia Mönchengladbach gegen den neuen Bundesliga -Spitzenreiter Borussia Dortmund zeigte sich in der ersten Halbzeit eine starke Leistung des Heimteams. Nach dem Wechsel wurde die Partie jedoch von den Gästen dominiert. Ein zentraler Wendepunkt war die Auswechslung des 22-jährigen Zento Uno. Trainer Alexander Blessin (53) bestätigte, dass die Taktik in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufging.

Taktische Gründe für die Auswechslung

Alexander Blessin gab nach dem Spiel zu, dass die Defensive in der zweiten Halbzeit zu tief stand. Er erklärte, man habe es nicht geschafft, die richtige Höhenstaffelung im Feld aufrechtzuerhalten. Borussia Dortmund habe den Druck intensiviert, während Gladbach immer weiter in die Tiefe abtauchte. Dieser strukturelle Fehler begünstigte die Angriffe der Dortmunder.

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Zento Uno ist ein Spieler, der offensiv agiert und mutig in Zweikämpfe geht. Blessin lobte, dass diese Spielweise dem Team in der ersten Halbzeit sehr gut getan habe. Die Auswechslung war also auch eine taktische Anpassung an die veränderten Spielverhältnisse. Der Trainer betonte, dass Unos Stil wertvoll sei, aber die Situation im Spielverlauf eine Änderung erforderte.

Gelbe Karte und Verwarnungsproblematik

Uno erhielt bereits in der 31. Minute die gelbe Karte. Dies geschah nach einem Foul mit offener Sohle gegen den Dortmunder Sven Bender-Svensson. Wenig vor der Pause geriet er erneut mit dem Dortmunder Keeper Gregor Kobel zusammen. Obwohl er den Torhüter nicht erwischt hatte, forderten einige Profi-Spieler des BVB die zweite Verwarnung. Dieser Vorfall spielte in der Entscheidungsfindung eine Rolle.

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Die Ampelkarte war vorprogrammiert, da er bereits verwarnt war. Blessin erklärte, man habe überlegt, ob es Sinn ergibt, den Spieler mit einer Gelben Karte weiter im Einsatz zu lassen. Das Risiko einer Roten Karte war zu hoch. Besonders die Kombination aus bereits existierender Verwarnung und dem nächsten Vorfall vor dem Tor war ausschlaggebend.

Vergleich mit Ko Itakura in Hamburg

Die Sorge vor einer zweiten Gelben Karte ist aktuell im Verein hoch. Zuletzt verhängte der Schiedsrichter beim Auswärtsspiel in Hamburg die Ampelkarte gegen Ko Itakura (29). Auch dieser Spieler hatte in der ersten Halbzeit eine Gelbe Karte erhalten und sich danach weitere Fouls geleistet. Der direkte Vergleich zeigt ein Muster bei defensiven Spielern, die mutig nach vorne gehen.

Itakura erhielt die Rote Karte kurz nach der Pause in der Partie mit 1:3. Dies unterstreicht das Risiko von Spielern mit aggressivem Verteidigungsstil. Alexander Blessin wies darauf hin, dass man in Unterzahl gegen einen starken Gegner wie Borussia Dortmund auf keinen Fall agieren will. Die Vermeidung von Unterzahl war ein primäres Ziel.

Blessins strategische Kalkulation

Der Trainer gab zu, dass die Gefahr der Roten Karte im Hinterkopf gespielt hat. Zento Uno lebt davon, Zweikämpfe zu suchen und nach vorne zu verteidigen. Diese Eigenschaft ist wertvoll, birgt aber taktische Risiken. Blessin bestätigte, dass die Auswechslung sicher mit der Gelben Karte zusammenhing. Man wollte kein unnötiges Risiko eingehen.

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Das Spiel gegen den Spitzenreiter war von offener Manövrierfähigkeit geprägt. Gladbach stand vor der Pause sehr gut, verlor aber die Kontrolle über die Höhe. Die Kombination aus defensiven Fehlern und der Auswechslung eines Schlüsselspielers änderte den Lauf der Partie. Borussia Dortmund nutzte diese Schwächen effektiv aus und sicherte sich den Sieg.