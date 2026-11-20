Borussia Mönchengladbach Trainer Alexander Blessin sieht seine Angriffslinie komplett gesund vor dem Spiel gegen Dortmund. Wael Mohya, Honorat, Kühn und Fleck stehen zur Verfügung.

Vor dem wichtigen Bundesliga-Duell am Samstag zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr über Sky erlebt Cheftrainer Alexander Blessin eine unerwartete Freude. Nach monatelangen Leidenswegen ist die Offensive des Vereins aus dem Stadionpark endlich wieder vollständig einsatzbereit. Die Verletzungsmisere, die den Coach in den vergangenen Wochen oft zu ungewöhnlichen Aufstellungen zwang, hat sich plötzlich gewandelt. Jetzt steht vor dem Kracher gegen den BVB ein Überangebot an talentierten Angreifern zur Verfügung, aus dem sich der 53-Jährige seine Favoriten aussuchen kann.

Gesundheitsreport: Nur fünf Akteure noch gesperrt

Alexander Blessin betonte auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Kracher, dass sich das Feld der verfügbaren Profis langsam lichte. In seiner aktuellen Analyse erklärte der Trainer, dass sicher nur noch fünf Spieler für das kommende Spiel ausfallen werden. Zu den verletzten oder nicht verfügbaren Akteuren zählen Tim Kleindienst, Hugo Bolin, Jan Leszczynski, Daiki Hashioka und Lukas Ullrich. Kleindienst und Bolin stehen nach Einschätzung des Stabes in ein bis zwei Wochen wieder zur Verfügung, während die jüngeren Talente Leszczynski, Hashioka und Ullrich aktuell noch pausieren müssen. Diese Übersicht zeigt, dass die Kadersituation im Angriffsverbund entscheidend entspannter ist als in den Vorwochen.

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Konkurrenz um die Offensiv-Rolle

Die Rückkehr der Gesunden bedeutet vor allem auf einer spezifischen Position eine massive Zuspitzung der Konkurrenzsituation. Wael Mohya, der 17-jährige Offensivspieler, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einen festen Platz in der Stammelf einnehmen dürfen. Neben ihm kämpft ein Quartett um die letzte Rolle in der Offensive hinter der Sturmspitze von Shuto Machino. Zu diesem Quartett gehören Franck Honorat, Nicolas Kühn, Fritz Fleck und Robin Hack. Honorat, Kühn und Fleck mussten in der Vergangenheit häufig pausieren, konnten jedoch während der Länderspielpause ihren individuellen Rückstand aufholen. Das Ziel der zurückgekehrten Spieler ist klar: Sie wollen Robin Hack von der Bank verdrängen und das Geschehen auf dem Feld direkt mitgestalten.

Strategische Überlegungen zur Aufstellung

Alexander Blessin wollte keinerlei Details zu seiner finalen Aufstellung preisen, deutete jedoch an, dass bei einem der vier Kandidaten ein Bankplatz sehr wahrscheinlich ist. Er lobte explizit Fritz Fleck, der nach langer Verletzungspause in der zweiten Halbzeit gegen Lüttich gute Leistungen zeigte. Der Trainer betonte, dass es nicht schlecht sei, wenn ein brennender Spieler auch von der Bank komme. Alle drei genannten Spieler haben im Training Gas gegeben. Diese intensive Vorbereitung hilft dem Team für das Wochenende, da eine hohe Intensität erwartet wird. Nach 60 Minuten soll frisches Blut das Spiel entscheiden, was in Blessins ersten Spielen noch schwierig war, aber jetzt ein erreichbares Ziel darstellt.

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Entscheidung auf der rechten Angriffsseite

Die große Frage vor dem Spiel gegen Dortmund betrifft die Aufstellung auf der rechten Angriffsseite. Sollte Robin Hack aus der Startelf fliegen, spricht einiges für Nicolas Kühn. Der Grund dafür liegt in der Spielweise von Franck Honorat. Der Flanken-Spezialist hat aktuell keinen echten Abnehmer für seine Hereingaben, da Shuto Machino kein Strafraum-Vollstrecker ist und auch Isac Lidberg diese spezifische Rolle nicht in gleichem Maße ausfüllt. Kühn könnte hingegen, wie es bereits von der anderen Seite mit Wael Mohya üblich ist, immer wieder nach innen ziehen. Diese Taktik würde den Weg für Joe Scally auf der rechten Außenbahn freimachen, der so mehr Raum zur Entfaltung hätte.

Ein potenzielles Problem bei der Verwendung von Nicolas Kühn in der Startelf besteht jedoch in der physischen Verfassung des 26-Jährigen. Um den Celtic-Leihspieler starten zu lassen, darf es keinerlei körperliche Zweifel geben. Nach seinen beiden Kurzeinsätzen in dieser Saison fiel Kühn mit muskulären Verletzungen aus. Die medizinische Abklärung muss daher präzise sein, um zu gewährleisten, dass der Spieler die hohe Intensität des Spiels gegen Dortmund über die volle Distanz mittragen kann. Die Entscheidung fällt am Ende über die optimale Balance zwischen taktischer Passform und körperlicher Belastbarkeit der Akteure.