Borussia Mönchengladbach coach Alexander Blessin befördert Daniel Batz zum neuen Stammtorwart. Moritz Nicolas rutscht auf die Bank, was die Vertragsdiskussion befeuert.

Borussia Mönchengladbach bereitet einen gravierenden Wechsel in der Torwarthierarchie vor. Coach Alexander Blessin hat die Entscheidung getroffen, Daniel Batz zum neuen Stammkeeper zu machen. Dies betrifft den bisher geltenden Nummer 1, Moritz Nicolas. Die Versetzung findet in der Phase vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky statt.

Neue Rolle für Daniel Batz

Daniel Batz übernimmt nun die Position im Tor von Borussia Mönchengladbach. Die Entscheidung des Trainers gilt als wahrscheinlich bis zur Pause nach Weihnachten. Beide Torhüter, Daniel Batz und Moritz Nicolas, wurden bereits von der neuen Führungsebene über die veränderten Zustände im Verein informiert. Alexander Blessin begründet diese Personalie mit den Leistungen in den letzten Spielen.

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Bat Performance als Ersatzmann war entscheidend für seinen Aufstieg. In seinen drei Pflichtspielen als Vertreter für den verletzten Moritz Nicolas machte der 35-Jährige nichts falsch. Beim Pokalsieg gegen Karlsruher SC in Unterzahl glänzte er. Auch das 0:0 Unentschieden gegen den SC Paderborn spielte er hervorragend. Lediglich beim 1:3 in Hamburg war er bei den Gegentoren chancenlos.

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Schwache Phase von Moritz Nicolas

Die Gründe für den Wechsel liegen in der vergangenen Saison von Moritz Nicolas. Der 29-Jährige hatte vor seiner Erkältung und den Muskelproblemen keine gute Phase. In der Vorsaison war er noch mit 13 Spielen ohne Gegentor der große Rückhalt. Aktuell verlor er zunehmend die Strafraumbeherrschung. Er wackelte auf der Linie und kassierte in sieben Partien 22 Treffer. Ein patzerhaftes Spiel beim 3:2 in Stuttgart ist besonders ins Auge gefallen.

Vertrag und finanzielle Aspekte

Die Konsequenzen für die Zukunft von Moritz Nicolas sind noch unklar. Der 1,93 Meter große Gladbacher hat einen Vertrag bis zum Jahr 2029. Allerdings verfügt er über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro. Bereits in diesem Sommer gab es bereits Wechseloptionen für ihn. Langfristig wird er sich wohl nicht mehr als Nummer 2 in Gladbach positionieren können.