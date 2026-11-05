Blessin warnt Gladbacher Star Wael Mohya vor Medienstress nach DFB-Nominierung

Alexander Blessin lobt die DFB-Berufung von Wael Mohya, warnt aber vor zu viel Aufmerksamkeit und will den 17-Jährigen vor Überforderung schützen.

Der Borussia Mönchengladbach er Trainer Alexander Blessin hat nach der Nominierung des 17-jährigen Talents Wael Mohya für die deutsche Nationalmannschaft klare Worte zur medialen Begleitung des jungen Spielers gefunden. Blessin betonte, dass man dem Talent den Rücken freihalten müsse, um dessen psychische Stabilität zu bewahren. Die Berufung wird von der Vereinsführung als großer Triumph für den Club und den Spieler gewertet.

Blessin lobt Leistung und sieht positives Signal

Die DFB-Auswahl von Wael Mohya wird von Trainer Alexander Blessin einstimmig als positive Entwicklung angesehen. Er erklärte, dass er die Nominierung durchweg positiv beurteile und diese Entscheidung als tollen Erfolg für den Verein sowie für den jungen Spieler selbst interpretiert. Für die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach ist dies ein weiterer Beleg für die Qualität der eigenen Nachwuchsarbeit. Der Coach zeigte sich ungeteilt froh über den Erfolg seines Schülers und würdigte die Leistung, die hinter der Berufung steht.

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Mohya soll vor medialer Überforderung geschützt werden

Trotz der Freude über den Erfolg sieht Alexander Blessin eine klare Herausforderung in der weiteren Betreuung von Wael Mohya. Er wies darauf hin, dass der mediale Fokus auf den 17-Jährigen nun erheblich zunehmen wird. Aus diesem Grund sei es notwendig, das Talent etwas vor der Öffentlichkeit zu schützen. Der Trainer betonte, dass man ihm helfen müsse, seine innere Ruhe zu bewahren, da ein solcher Druck auf einen so jungen Menschen schnell zu Überforderung führen könne.

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Strategische Ratschläge für den Umgang mit Ruhm

Der entscheidende Rat, den Alexander Blessin an Wael Mohya gerichtete, lautet, sich nicht von den äußeren Umständen beeinflussen zu lassen. Blessin hob dabei die sogenannte Unbekümmertheit des Talents hervor, die ihm bisher geholfen habe, auf dem Platz souverän aufzutreten. Er gab zu, dass er selbst in einem Alter von 17 Jahren einem solchen medialen Druck nicht standgehalten hätte und wahrscheinlich total überfordert gewesen wäre. Die aktuelle Kühle und Gelassenheit des Spielers bezeichnete er als erstaunlich und als entscheidende Stärke, die es nun zu erhalten gilt.

Zusammenarbeit im Verein zur Sicherung der Entwicklung

Die Aufgabe des Betreuerteams um Alexander Blessin besteht nun darin, Wael Mohya dabei zu unterstützen, diesen besonderen Zustand der Gelassenheit beizubehalten. Die DFB-Nominierung ist nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern stärkt auch das Image des Clubs als Talentmacher. Durch die sorgfältige Begleitung und den bewussten Umgang mit der neuen Aufmerksamkeit soll sichergestellt werden, dass das Potenzial des 17-Jährigen weiter voll ausgeschöpft wird. Die gemeinsame Basis aus Freude über den Erfolg und Vorsicht im Umgang mit der Öffentlichkeit bildet das Fundament für die weitere Karriere des neuen Nationalspielers.