Blessins emotionale Verabschiedung und die mögliche Nachfolge von Marcel Rapp

Alexander Blessin verabschiedet sich nach dem Abstieg des FC St. Pauli emotional von seiner Mannschaft. Marcel Rapp, sein ehemaliger Teamkollege und Trainer von Holstein Kiel, gilt als Nachfolger. Die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit und unterschiedliche Spielphilosophien.

Alexander Blessin hat sich mit emotionalen Worten von seiner Mannschaft verabschiedet. In einer bewegenden Ansprache dankte er den Spielern für ihren Einsatz, die gemeinsamen Erlebnisse und den Zusammenhalt über die gesamte Saison hinweg.

Er betonte, dass Fußball zwar nur ein Spiel sei, aber der Respekt, der Kampfgeist und die familiäre Atmosphäre, die sie aufgebaut hätten, für immer bleiben würden. Diese Worte kamen nur wenige Tage nach dem endgültigen Abstieg des FC St. Pauli in die 2. Bundesliga und der darauffolgenden Freistellung Blessins. Der Verein hatte sich dazu entschlossen, den Weg für einen Neuanfang zu ebnen, und die Entscheidung fiel dem Vorstand sichtlich schwer.

Nun gilt Marcel Rapp, der zuletzt Holstein Kiel trainierte, als heißester Kandidat für die Nachfolge. Die Konstellation ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Blessin und Rapp standen sich in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2024/25 zweimal als Trainer gegenüber. St. Pauli gewann beide Duelle: zunächst mit 3:1 am Millerntor und später mit 2:1 im Holstein-Stadion.

Für die Kiezkicker waren diese Siege ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt, für Kiel bedeuteten die Niederlagen dagegen schwere Rückschläge im Kampf gegen den Abstieg, der letztlich besiegelt wurde. Die gemeinsame Geschichte der beiden Trainer reicht jedoch noch weiter zurück. Bereits von 2003 bis 2005 spielten Blessin und Rapp gemeinsam beim Drittligisten SC Pfullendorf. In 60 Pflichtspielen standen sie damals zusammen auf dem Platz und erlebten viele Höhen und Tiefen.

Blessin erinnerte sich an diese Zeit: Wir haben gemeinsam ein paar Momente erlebt, die uns geprägt haben. Nach der aktiven Karriere trennten sich ihre Wege zunächst, doch beide entschieden sich letztlich für den Beruf des Fußballlehrers. Während Blessin unter anderem in der RB-Schule in Leipzig ausgebildet wurde, durchlief Rapp die Ausbildung bei der TSG Hoffenheim. Diese unterschiedlichen fußballerischen Prägungen könnten nun eine grundlegende Änderung der Spielphilosophie am Millerntor nach sich ziehen.

Rapp selbst äußerte sich vor dem zweiten Duell seiner Kieler im April 2025 zu den Unterschieden: Alex ist durch die RB-Schule gegangen, ich durch die Hoffenheim-Schule. So wie wir Fußball sehen, sehe ich schon ein paar Differenzen. Gemeint ist damit vor allem Rapps Vorliebe für Ballbesitzfußball, der auf kontrolliertem Spielaufbau und hoher Passgenauigkeit basiert. Die Fans von St. Pauli würden diesen Stil sicherlich gerne wieder in der 2.

Liga sehen, nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison oft kämpferisch, aber spielerisch nicht immer überzeugend auftrat. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Rapp tatsächlich die Nachfolge antritt und welche Impulse er dem Team geben kann. Fest steht, dass der Verein vor einem Neuanfang steht, der auch personelle Veränderungen mit sich bringen wird. Blessin hinterlässt ein Team, das trotz des Abstiegs zusammengewachsen ist und sich von seinem Trainer emotional verabschiedet hat.

Die Herausforderung für den neuen Coach wird es sein, auf diesen Fundamenten aufzubauen und gleichzeitig eine neue Spielkultur zu etablieren. Die Fans hoffen auf eine erfolgreiche Saison in der 2. Bundesliga, die den direkten Wiederaufstieg ermöglichen soll. Die Konstellation zwischen Blessin und Rapp bleibt dabei eine besondere Geschichte, die zeigt, wie klein die Welt des Profifußballs sein kann.

Ehemalige Teamkollegen werden zu Trainerkollegen und dann zu Nachfolgern. Es ist eine Geschichte von Respekt, Rivalität und gemeinsamen Wurzeln, die nun ein neues Kapitel erhält. Die Entscheidung über die Trainerposition wird in den nächsten Tagen erwartet, und mit Rapp könnte ein Coach kommen, der nicht nur die Vergangenheit des Vereins kennt, sondern auch eine klare Vorstellung von der Zukunft hat. Der FC St. Pauli steht vor einem wichtigen Umbruch, und die Weichen werden nun gestellt





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