Vom 2000er-Gelkopf zum bunten Versace-Paradiesvogel: Beim 'Promi-Büßen' kommen Cosimo Citiolo angesichts seines alten Ichs die Tränen.

abstempelt, verliert der Realitystar komplett die Fassung – ihm versagt die Stimme und es fließen Tränen. Auslöser für den Gefühlsausbruch sind Bilder aus dem Jahr 2005, auf denen der "Anstelle eines vollen Dreitagebarts trägt er nur einen dünnen Kinnstreifen, dazu sind die Haare typisch für die Nullerjahre steil nach oben gestylt.

Dabei verfolgte der gebürtige Stuttgarter mit italienischen Wurzeln vor rund zwanzig Jahren noch ein ganz anderes Ziel, als im Reality-TV durchzustarten: Ursprünglich träumte er von einer Karriere als Musiker.scheiterte er zwar sowohl beim ersten Versuch als auch bei späteren Anläufen an der Jury, sicherte sich durch seine schrille Art aber seinen bis heute bekannten Kult-Spitznamen. Auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2013 wirkt sein Gesicht bereits deutlich vertrauter, allerdings fehlen darauf noch die großflächigen Tattoos am Hals.

Advertisement

Advertisement

Auch seine Garderobe fiel damals wesentlich unauffälliger aus, da er anstelle von bunten Designerteilen und extravaganten Schnitten noch schlichte Freizeitkleidung bevorzugte. Inzwischen hat sichteilte er ein Jugendfoto, das ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigt und auf dem er schon als Teenager ein wild gemustertes Hemd trug.