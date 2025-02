Blindgänger in Münster gesprengt

Ein Blindgänger, eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde bei Baggerarbeiten in Münster gefunden. Die Tiere des Allwetterzoos wurden in Sicherheit gebracht, bevor die Bombe in der Abendstunden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt wurde.

Bei Baggerarbeiten in Münster wurde am Nachmittag ein Blindgänger gefunden. Die 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnte nicht kontrolliert entschärft werden. Der Kampfmittelbeseitigung sdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärfte die Bombe in der Abendstunden. Die Feuerwehr unterstützte den Allwetterzoo dabei, die Tiere in Sicherheit zu bringen, bevor die Sprengung erfolgte.

Die Tiere wurden in ihre Häuser gebracht, um die Beeinträchtigung durch Knallgeräusche so gering wie möglich zu halten. Wegen der geplanten Sprengung wurde der Evakuierungsradius auf 300 Meter erweitert. Das Naturkundemuseum und der Allwetterzoo wurden geräumt. Die Sentruper Straße wurde gesperrt. 10 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, weil die Sentruper Straße im Sperrgebiet lag. Die Busse in Münster fuhren teilweise mit Einschränkungen.





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Blindgänger Münster Sprengung Allwetterzoo Kampfmittelbeseitigung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Blindgänger am Naturkundemuseum Münster: Zoo und Museum evakuiertBei Bauarbeiten am Naturkundemuseum in Münster wurde ein Blindgänger entdeckt. Das Gelände wurde evakuiert, während die Feuerwehr die Umgebung absichert. Die Tiere im Zoo blieben während der Entschärfung in ihren Gehegen, da die sofortige Evakuierung logistisch nicht möglich war.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Doppelpack von Mees sichert Münster zweiten HeimsiegMünster - Lange Zeit halten die Fürther in Unterzahl durch, doch am Ende jubelt der Aufsteiger Münster.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Blindgänger-Fund verzögert Trauermarsch für getöteten Polizisten in DresdenWährend einer Trauerfeier für Maximilian Stoppa, einen Kollegen, der im Einsatz ums Leben gekommen war, wurde in Dresden eine Blindgänger-Munition entdeckt. Die Entdeckung führte dazu, dass der Trauermarsch umgeleitet werden musste.

Weiterlesen »

Ein Mann verlor versehentlich ein Krypto-Vermögen von 750 Millionen Euro auf einer MülldeponieEin IT-Ingenieur verlor versehentlich ein Vermögen von 750 Millionen Euro auf einer Mülldeponie. Seitdem versucht er, sein Geld zu erhalten.

Weiterlesen »