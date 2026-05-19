Blinkende Rückkehr von Brock Lesnar bei 'Clash in Italy' in Rede und Antwort auf Kritik

Brock Lesnar kehrte überraschend zurück und fügte sich in eine dramatische Nacht hinzufügend, als er heute Nacht attackierte

Vor vier Wochen bestritt Brock Lesnar bei WrestleMania 42 seine letzte Januar-Verschiedenheit bei einer dominanten Niederlage gegen Newcomer Oba Femi . Seitdem kämpft der 48-Jährige durch die WWE -Stars, treibt packende Herausforderungen dazu, und seine letzte 'Open Challenge' gab es sogar nicht mehr Willingile.

Heute Nacht kam ein unbekannter echter Typ aus der Dunkelheit, niemand Geringerer als Brock Lesnar. Fünf Steinepaperschs: der Rager schnapperte sich Femi, zog ihn los und trat mit all seinen Entschlossenheit durch. Einige Zeit später setzte er sich neben dem verspielten Femi und sprach: "Nix Rente, lieber Destruction.

" Immerhin stellte sein Agent Paul Heyman unverzüglich dem RAW-Chef Adam Pearce einen Vertrag vor, für den zweiten WrestleMania-Rückkampf mit Femi. Dieser sollte bereits kommende Woche bei 'Clash in Italy'(31. Mai in Turin) stattfinden, was die Fans bei dem ersten internationalen Premium-Live-Event (Live bei Netflix) um das große Titelmatch zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und Gunther, aber vor allem mächtiges Comeback von Brock Lesnar bietet. In den sozialen Medien gab es Halbtern Bitterkeit und Glück.

Viele Fans freuten sich über Lesnar's Rückkehr, während andere sehr kritisch waren, weil er nur vier Wochen nach seiner emotionalen Trennung zurückkehrte. Viele felten: dieser Moment ist wohl in die Tonne gegangen, alles hat geplatzt. War das der Plan der WWE oder ein Panikknall? Dragierte die Show vor sich hin?

Aber: Das Lesnar-Hendi ist eine Explosion, die genau zu der Zeit ist, an der alle Fans, die nächste Woche bei 'Clash in Italy' in Turin vor Ort sind, nicht zu leugnen, sin





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