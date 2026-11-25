Beşiktaş Istanbul erlebt Blitzschlag und Turbulenzen auf dem Weg nach Batumi für das Europa-League-Spiel gegen Hapoel Beer-Sheva. Der Flug war extrem angespannt.

Die Anreise zu ihrem kommenden Europa-League-Auftritt hat Beşiktaş Istanbul in dramatische und gefährliche Bahnen gelenkt. Kurz vor dem wichtigen Match gegen Hapoel Beer-Sheva erlebte das Team auf dem Weg nach Batumi in Georgien intensive Turbulenzen und einen direkten Blitzeinschlag in das Flugzeug.

Dramatische Landung in Batumi

Türkische Medien, die sich auf Berichte von TRT Spor stützen, bestätigen die Vorfälle an Bord. Ein Funktionär des Istanbuler Klubs erklärte, dass das Flugzeug während des Landeversuchs in Batumi von einem Blitz getroffen wurde. Neben dem Einschlag waren die Passagiere während des gesamten Fluges heftigen Turbulenzen ausgesetzt, was die Situation auf dem Flugzeug nochmals verschärfte.

Also read BVB gewinnt gegen Arsenal: Beier entscheidet das Champions League Spiel

Die Belastung für die Reisenden war enorm hoch. Ein Funktionär der Mannschaft wurde mit den Worten zitiert, es handle sich um den angespannteste Flug ihres gesamten Lebens. Solche extremen Wetterbedingungen und technische Bedrohungen gehören nicht zum Alltag im professionellen Fußball, doch in diesem Fall waren sie unvermeidbar. Die Sicherheit der Mannschaften und Offiziellen stand an diesem Tag absolut im Vordergrund.

Sicherheitsgründe für die Auswärtsreise

Dass Beşiktaş überhaupt die weite Reise nach Georgien antreten musste, hatte politische und sicherheitsrelevante Gründe. Das ursprüngliche Heimspiel gegen den israelischen Klub Hapoel Beer-Sheva wurde aufgrund der anhaltenden politischen Spannungen verschoben oder verlegt. Diese Spannungen stehen im direkten Zusammenhang mit dem laufenden Krieg Israels, was die Logistik für europäische Vereine erheblich erschwert.

Advertisement

Advertisement

Die Verlegung nach Batumi war somit eine Notwendigkeit, die jedoch mit erheblichen Risiken verbunden war. Das Wetter in der Region scheint den geplanten Ablauf weiter zu stören. Während Beşiktaş die gefährliche Landung hinter sich brachte, zeigten sich ähnliche Probleme bei anderen Akteuren des Spiels, was die chaotische Gesamtsituation unterstreicht.

Schiedsrichter landen in Trabzon

Das Schiedsrichtergespann blieb von den Wetterkapriolen nicht verschont. Die dänischen Unparteiischen, angeführt von Morten Krogh, konnten ihren Flug nach Batumi nicht wie geplant durchführen. Aufgrund ähnlicher widriger Umstände entschieden sie sich für einen Ausweichflug.

Statt in Georgien zu landen, landeten Krogh und sein Team stattdessen in der türkischen Stadt Trabzon. Dieser Umweg zeigt, wie stark das Wetter die internationale Schiedsrichterlogistik beeinträchtigt hat. Für die Offiziellen bedeutete dies zusätzliche Wartezeiten und Planungsunsicherheiten, bevor sie möglicherweise über eine weitere Verbindung zum Spielort gelangen.

Auswirkungen auf das Europa-League-Spiel

Trotz der dramatischen Anreise steht das Spiel gegen Hapoel Beer-Sheva an. Die körperliche und psychische Belastung durch die Turbulenzen und den Blitzschlag könnte das Team von Beşiktaş Istanbul kurzfristig beeinträchtigen. Die Mannschaft muss sich nun schnell auf die Vorbereitung im Gastland einrichten.

Advertisement

Advertisement

Die Vorkommnisse werden die Stimmung um das Spiel herum zusätzlich intensivieren. Fans und Medien werden die Ankunft der Truppe beobachten. Die Sicherstellung, dass das Team bereit ist, bleibt die zentrale Aufgabe der Betreuer. Der Fokus liegt nun darauf, die negativen Erfahrungen der Anreise in eine gute sportliche Performance umzumünzen.