Blitzeis entsteht blitzschnell und macht Straßen zur Eisbahn. Erfahren Sie, wo die Gefahr lauert, wie sich der Bremsweg verdoppelt und welche Maßnahmen im Ernstfall lebensrettend sind.

Blitzeis stellt Autofahrer vor extreme und oft unterschätzte Herausforderungen. Diese spezifische Glatte entsteht in wenigen Minuten, wenn Regen oder Nebel auf bereits eiskalten Asphalt trifft und dort sofort gefriert. Im Gegensatz zu normalem Glatteis, das sich langsam aus gefrierendem Schnee oder Schneematsch bildet, wirkt die Straße bei Blitzeis häufig trocken, was die Gefahr zusätzlich erhöht. Die Reifen verlieren augenblicklich jeden Grip, sodass die Fahrdynamik sofort verloren geht.

Entstehung und Gefahrenbereiche von Blitzeis

Die Entstehung von Blitzeis ist extrem schnell und tückisch, da optisch oft keine sofortige Gefahr erkennbar ist. Besonders exponiert sind Brücken, Überführungen und schattige Straßenabschnitte, da diese von oben und unten gekühlt werden. Auch Autobahnauf- und -abfahrten frieren deutlich schneller ein als andere Streckenteile. Auf Autobahnen, wo hohe Geschwindigkeiten herrschen, wird Blitzeis daher zur tödlichen Gefahr, da Reaktionszeiten extrem verkürzt sind und die Bremswege drastisch ansteigen.

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Reaktionsweise bei plötzlichem Kontrollverlust

Wird man von Blitzeis überrascht, ist das Wichtigste, Ruhe zu bewahren und keine ruckartigen Lenkbewegungen auszuführen. Wer stark bremst oder zu aggressiv lenkt, riskiert einen unkontrollierbaren Schleuderer. Stattdessen sollten Autofahrer sofort die Warnblinker einschalten, den Abstand zum Vordermann vergrößern und gleichmäßig lenken. Schleudert das Fahrzeug, muss in die Richtung gelenkt werden, in die das Heck ausbricht, um die Traktion wiederherzustellen.

Systeme wie ABS oder ESP sowie selbst Winterreifen bieten bei extremer Glätte kaum ausreichenden Schutz vor dem vollständigen Kontrollverlust. Die Bremswege verlängern sich dabei drastisch: Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h benötigt ein Fahrzeug mit Winterreifen 100 Meter, um vollständig zum Stehen zu kommen. Auf Sommerreifen verdoppelt sich dieser Wert sogar auf 200 Meter, was bei hohen Geschwindigkeiten faktisch unvermeidbare Unfälle bedeutet.

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Die effektivste Strategie: Fahrzeuge parken

Bei Blitzeis hilft im Grunde nur eine Maßnahme: Das Auto stehen zu lassen, bis die Straße wieder sicher befahrbar ist. Einmal in Bewegung geraten, gibt es kaum eine Möglichkeit, den Wagen bei voller Geschwindigkeit sicher zu stoppen. Autofahrer sollten daher an einer sicheren Stelle anhalten, die Verkehrslage im Blick behalten und erst weiterfahren, wenn der Winterdienst die gefährlichen Abschnitte, insbesondere Brücken und Unterführungen, geräumt hat.

Ähnliche Risiken durch überfrierende Nässe

Ähnlich riskant wie Blitzeis ist das Phänomen der überfrierenden Nässe. Dabei gefriert Wasser in Spurrillen oder Pfützen, sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Die Gefahr lauert auf genau denselben Straßenabschnitten wie beim Blitzeis. Autofahrer sollten daher immer mit plötzlichen Wetterumschwüngen rechnen und ihre Fahrweise den tatsächlichen Straßenverhältnissen anpassen, anstatt nur auf das Wettervorhersageapp zu vertrauen.