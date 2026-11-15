Blitzraub in Lyngby: Maskierte Täter stehlen Pokémon-Karten im Wert von 130.000 Euro

Maskierte Männer haben im Lyngby Storcenter bei Kopenhagen einen Blitzraub verübt und seltene Pokémon-Sammlerkarten im Wert von rund 130.000 Euro gestohlen. Die dänische Polizei fahndt nach fünf Tätern.

Ausgerüstet mit maskierten Gesichtern und der Drohung einer pistolenähnlichen Waffe haben am Sonntag in Dänemark fünf Täter einen hochkarätigen Diebstahl verübt, der die Sammlerszene weltweit erschüttert. In dem Einkaufszentrum Lyngby Storcenter nahe Kopenhagen entwendeten die maskierten Männer seltene Pokémon-Karten, deren geschätzter Marktwert auf rund 130.000 Euro beläuft. Dieser spektakuläre Einbruch hat die lokale und nationale Aufmerksamkeit auf den wachsenden Hype um digitale und physische Sammlerobjekte gelenkt, die in den letzten Jahren an Wert und Bekanntheit gewonnen haben.

Tatmechanismus und Fluchtroute der Täter

Der Ablauf des Verbrechens zeichnet sich durch extreme Schnelligkeit und Gewaltbereitschaft aus. Am frühen Nachmittag des Sonntags drangen die fünfmaskierten Männer in das Geschäft ein und bedrohten einen Mitarbeiter mit einem Gegenstand, der wie eine Pistole aussah. Unmittelbar nach der Einschüchterung des Personals zerschlugen die Täter die Vitrinen, um an die wertvollen Exponate zu gelangen. Die gesamte Aktion dauerte nur etwa eine Minute, bevor die flüchtigen Täter das Geschäft hinter sich ließen und in ein wartendes Fluchtfahrzeug einstiegen. Laut Angaben der dänischen Medien und der Polizei wird als Fluchtwagen ein roter Mazda identifiziert, der im Umfeld des Tatorts gesichtet wurde.

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Auswahl des Zielobjekts Rogerz und Wert der Karten

Als konkretes Ziel der Täter wurde das Geschäft Rogerz identifiziert, ein Händler, der sowohl physische Filialen als auch einen Online-Vertriebskanal für Sammlerkarten betreibt. Der genaue Umfang der geraubten Kartenmenge ist bisher nicht vollständig offengelegt, doch der Gesamtwert der gestohlenen Objekte wird auf rund 130.000 Euro beziffert. Besonders bemerkenswert ist der Hintergrund, dass der Händler erst vor wenigen Tagen eine extrem seltene Pikachu-Sammelkarte aus dem Jahr 1996 in seinem Internetshop angeboten hatte. Ob diese spezifische Karte Teil der Beute war, bleibt aktuell unklar, da die dänische Polizei keine detaillierten Inventarlisten der geraubten Einzelstücke veröffentlicht hat. Der Fokus der Fahndung liegt daher primär auf der Identifizierung der Tatbeteiligten und der Sicherung der Beute.

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Reaktion der Polizei und Suchmaßnahmen

Die dänische Polizei hat auf den Einbruch mit einem Großaufgebot reagiert und sucht intensiv nach den fünf mutmaßlichen Tätern. Einsatzkräfte sind sowohl im direkten Umfeld des Lyngby Storcenters als auch in der gesamten Stadt Lyngby stationiert, um Spuren aufzunehmen und Zeugen zu befragen. Die Fahndung konzentriert sich dabei stark auf den vermuteten Fluchtwagen, ein roter Mazda, dessen Standort und Identität derzeit geklärt werden sollen. Die Behörden betonen die Dringlichkeit der Suche, da es sich um eine organisierte Gruppe von fünf Männern handelt, die professionell und schnell vorgegangen sind. Bislang liegen keine Festnahmen vor, und die Identitäten der Täter sind den Behörden noch nicht bekannt.

Wirtschaftliche Bedeutung und zukünftige Schritte

Der Einbruch wirft nicht nur Fragen zur individuellen Sicherheit von Sammlerhandlungen auf, sondern unterstreicht auch die immense wirtschaftliche Attraktivität des NFT- und Sammlerkartenmarktes, der auf der beliebten Videospielreihe basiert, in der Spieler Fantasie-Monster fangen und trainieren. Das Management des Lyngby Storcenter hat in einer offiziellen Mitteilung bestätigt, dass die Täter es auf besonders wertvolle Waren abgesehen hatten. Der Center-Betreiber unterstreicht die enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und weist darauf hin, dass das Sicherheitspersonal die Lage vor Ort aufmerksam beobachtet. Für die betroffenen Sammler und das Geschäft Rogerz bedeutet dieser Vorfall einen erheblichen finanziellen und emotionalen Verlust, während die dänische Polizei nun daran arbeitet, die Spur des roten Mazda und die Gesichter der Täter zur Festnahme zu führen.