Am BLACK FRIDAY gibt es Fensterputz-Roboter zu den besten Preisen des Jahres.

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Mehr dazu liest duWelche Hausarbeit steht bei dir auf der „Ich hasse es“-Liste oben? Bei vielen dürfte es das Fensterputzen sein. Mühevoll, zeitintensiv und teilweise auch gefährlich ist die leidige Arbeit. Aber genau dafür gibt es heutzutage treue Helfer wieoder auch Fensterputz-Roboter.

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Wie bei jeder neuen Gattung werden Geräte immer besser und gleichzeitig sinken Preise durch Massenproduktion und Wettbewerbsdruck. In unserem Vergleich stehen der günstige Fensterputz-Roboter von Lubluelu sowie die Ecovacs-Modelle Winbot W2S Omni und W2S Pro Omni. Für beide Ecovacs-Roboter gibt es gute Testergebnisse: Chip bewertet den W2S Omni mit 1,8 , Haus & Garten sowie connect sogar mit, Computer Bild den W2S Pro Omni mit 1,5 . Aber müssen es auch wirklich die teuren Modelle sein?