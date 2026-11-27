Der Sänger der Band Einstürzende Neubauten über das künstlerische Konzept des Zufalls, seinen Bezug zu Punk und ein Konzert mit den Toten Hosen in der ČSSR.

Der Sänger der Band Einstürzende Neubauten über das künstlerische Konzept des Zufalls, seinen Bezug zu Punk und ein Konzert mit den Toten Hosen in der ČSSR.

Nick Cave fast zwei Jahrzehnte auf der Bühne, prägte mit Metallschrott und Bohrmaschinen den Sound der Band Einstürzende Neubauten und spielte schon „vom Rattenloch in Los Angeles bis zur Akropolis in Athen“. Kürzlich warFangen wir mal mit einer ganz leichten Frage an: Wie wichtig ist Authentizität für Sie als Künstler? Dazu muss ich erst mal wissen, in welcher Hinsicht das gemeint ist. Häufig liest man das ja in Restaurants, wenn beispielsweise behauptet wird, man serviere authentische Thai-Küche.

Advertisement

Advertisement

Aber was ist denn authentisch? Dass der Koch Thailänder ist? Oder dass es die Gerichte dort so ähnlich auch in Thailand gibt? Ich kann mit dem Begriff nicht viel anfangen.