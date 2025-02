Blizzard verstärkt Tanks in World of Warcraft Patch 11.1

Der vermutlich finale PTR-Update für Patch 11.1 von World of Warcraft bringt deutliche Veränderungen, insbesondere für Tanks. Blizzard erhöht den verursachten Schaden aller Tank-Spezialisierungen und reduziert den Lebenspunkte von Feinden in Mythischen Dungeons und Raids.

Blizzard hat mit dem wahrscheinlich finalen PTR-Update für Patch 11.1 von World of Warcraft nochmal kräftig an der Balance geschraubt. Die Änderungen konzentrieren sich vor allem auf die Tank-Spezialisierungen, die in diesem Patch mit deutlichen Stärkungen rechnen dürfen. Alle Tanks profitieren von einem massiven Bonus an verursachenem Schaden.

So verursachen Dämonenjäger mit der Spezialisierung Rachsucht, Mönche mit der Spezialisierung Braumeister und Krieger mit der Spezialisierung Schutz jeweils 20% bzw. 15% mehr Schaden. Blizzard hat nicht nur Tanks unter die Lupe genommen, sondern auch die Gegner im Spiel. In Dungeons der Stufen „Mythisch“ und „Mythisch+“ wird der Lebenspunkte aller Feinde um 10% reduziert. Auch die Lebenspunkte verschiedener beschworener Kreaturen (Adds) in Bosskämpfen wurden vermindert. Die Änderungen sollen dazu beitragen, dass Kämpfe in Dungeons insgesamt schneller ablaufen und die Timer leichter einzuhalten sind.Die Änderungen an der Balance sind auf eine langjährige Entwicklung zurückzuführen. Es ist in letzter Zeit oft der Fall, dass Tanks in Dungeons und Raids mit den DPS-Charakteren mithalten konnten. Auf dem PTR von Patch 11.1 war das aber überwiegend nicht mehr der Fall, die Leistung der Tanks ist deutlich abgefallen. Blizzard will mit den Änderungen den Tanks wieder mehr Schadensstärke verleihen, um die Aggro besser halten und der Gruppe zu helfen, Feinde schneller zu bezwingen. Das nächste Update für World of Warcraft ist für den aktuellen Patch 11.1 geplant.





