Block-Prozess: Hamburgs Landgericht verlängert Verfahren bis Februar 2027

Das Landgericht Hamburg plant 15 neue Termine im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder. Die Prozessdauer erstreckt sich nun bis Ende 2026.

Das Landgericht Hamburg hat die Fortsetzung des hochkomplexen Prozesses um die Entführung der sogenannten Block-Kinder weiter vorangetrieben und dafür einen umfangreichen neuen Zeitplan festgelegt. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte die Terminierung von insgesamt 15 zusätzlichen Verhandlungstagen, die im Zeitraum bis zum 24. Februar 2027 stattfinden werden. Diese Entscheidung bedeutet eine signifikante Ausdehnung des ursprünglichen Zeitrahmens, der Termine nur bis zum 18. Dezember 2026 vorgesehen hatte.

Terminplanung und Prozessverlauf

Die Ankündigung der neuen Verhandlungstage stellt eine wichtige strategische Weichenstellung für die weitere Ermittlungstätigkeit dar. Der im Juli 2025 offiziell gestartete Hauptverhandlungszeitraum war in der Vergangenheit bereits mehrfach verlängert worden, da die Beweislage und die Komplexität der Vorgänge einen zügigen Abschluss erschwert haben. Bis zu diesem aktuellen Schritt hat das Gericht bereits 84 Verhandlungstage fest eingeplant, um die zahlreichen Aspekte des Falls ausreichend beleuchten zu können.

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Angeklagte und Vorwürfe

Im Mittelpunkt der Anklage steht die Hamburger Unternehmerin Christina Block, die aktuell 53 Jahre alt ist. Sie wird beschuldigt, im Zuge eines erbitterten Sorgerechtsstreits eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt zu haben, um die Rückführung ihrer beiden jüngsten Kinder zu organisieren. Diese Firma soll die Kinder aus Dänemark nach Deutschland geholt haben, was zu den aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen führte. Christina Block bestreitet sämtliche ihr zur Last gelegten Vorwürfe konsequent.

Weiters Agierende vor Gericht

Neben Christina Block müssen sich sechs weitere Angeklagte den Vorwürfen im Rahmen dieses Verfahrens stellen. Die genaue Rollenverteilung und die individuellen Beiträge dieser Personen zur Planung und Ausführung der Aktion sind Gegenstand der laufenden Beweiserhebung. Das Gericht hat die Aufgabe, die Verantwortung der einzelnen Beteiligten detailliert zu klären und festzustellen, wer welche Handlungen initiiert oder durchgeführt hat.

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Geschichtlicher Kontext des Falls

Der aktuelle juristische Prozess zählt zu den wohl aufsehenerregendsten Sorgerechts- und Entführungsverfahren, die die deutsche Justiz in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte. Der Fall überschritt nicht nur nationale Grenzen durch die involvement dänischer und israelischer Akteure, sondern erregte auch international große mediale Aufmerksamkeit. Die spektakuläre Art der Rückholung der Kinder aus Dänemark hat die öffentliche Debatte über Sorgerechtsregelungen und private Sicherheitsdienste intensiviert.

Zukünftige Verfahrensschritte

Die Erweiterung des Zeitplans bis 2027 deutet darauf hin, dass die Justiz sich keine Kompromisse bei der Sorgfalt und Vollständigkeit der Aufklärung des Falls leisten kann. Die Klärung der Frage, wer für die spektakuläre Rückholung verantwortlich war, bleibt ein zentrales Element der Beweisführung. Das Gericht muss die Rollen der Angeklagten bei der Planung und Durchführung der Aktion präzise zuordnen, um ein faires und rechtsstaatliches Urteil herbeizuführen.