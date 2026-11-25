Die Linksfraktion blockierte im Bundestag die Veranstaltung von David Barnea. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner lässt die Vorfälle prüfen und ordnet die Hausdurchsuchung an.

Eine Blockadeaktion der Abgeordneten der Linken-Fraktion während einer Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, im Bundestag wird rechtlich und disziplinarisch nachverfolgt. Bundestag spräsidentin Julia Klöckner von der CDU hat bestätigt, dass der Ältestenrat die Präsidentin bei der Klärung der Vorfälle unterstützt und für einen koordinierten Ablauf sorgt. Die Bundestag spolizei war vor Ort eingeschritten, um das Hausrecht durchzusetzen, während aktuell weitere Einzelheiten des Vorfalls aufgeklärt werden.

Der Ablauf der Blockade im Paul-Löbe-Haus

Zwei Frauen, identifiziert als die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi, setzten sich vor die Tür eines Sitzungssaales im Paul-Löbe-Haus des Bundestages. Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie und ihre Kollegin auf den Videos zu sehen sind, welche die Situation dokumentierten. Teilnehmer an der Veranstaltung berichteten, dass die physische Blockade etwa eine Minute oder sogar kürzer dauerte. Die Abgeordneten gaben an, lediglich Bilder hochgehalten zu haben, bei denen es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs handeln soll.

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Kritik an Barnea und Vorfall mit Aktivisten

Der Besuch von David Barnea war im Vorfeld stark umstritten, insbesondere aufgrund des Pager-Angriffs auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024. Damals explodierten zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon, wobei Dutzende Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. Desiree Becker bezeichnete diesen Angriff als Kriegsverbrechen und führte an, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Parallel dazu wurde auf einem auf Instagram verbreiteten Video ein Mann gezeigt, der aus dem Sitzungssaal geführt wurde, nachdem er lautstark Parolen gerufen und Barnea auf Englisch als Kriegsverbrecher beschimpft hatte. Es handelte sich dabei um einen Aktivisten, der am Ende der Veranstaltung von der Tribüne aufgestanden war.

Reaktion der Bundespolizei und rechtliche Prüfung

Die Bundestagspolizei hat die Personalien des aggressiven Aktivisten festgestellt und sichergestellt, dass er das Bundestagsgebäude verlassen hat. Es wird derzeit geprüft, ob das Verhalten dieses Mannes ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Hausordnung des Bundestages nach sich ziehen wird. Bei den beiden Abgeordneten der Linken-Fraktion wurden während der Aktion zunächst keine konkreten Konsequenzen ausgesprochen. Die Polizei sprach mit den Frauen, um die Situation zu deeskalieren, während die Präsidiumsarbeit im Hintergrund weiterlief.

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Rolle des Naffo und Position der CDU

Zu dem Treffen mit David Barnea hatte der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo) eingeladen. Dieser Verein gibt an, durch seine Aktivitäten das Verständnis in der deutschen Politik für die Vielschichtigkeit der Situation im Nahen Osten erhöhen zu wollen. Eine Stellungnahme zu den aktuellen Vorgängen lehnte der Verein ab. Julia Klöckner äußerte zuvor ihre Bedenken, ist aber ihrer Rolle als Schirmherrin der im Rahmen eines sogenannten Parlamentarischen Frühstücks organisierten Veranstaltung nachgegangen. Als stellvertretende Vorsitzende des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag betonte sie, dass Israel ein enger Freund und Verbündeter Deutschlands sei.

Folgen für die Sicherheitspolitik und das Hausrecht

Klöckner verwies darauf, dass die Nachrichtendienste Israels enge Partner der deutschen Sicherheitsbehörden sind. Insofern sei es eine Selbstverständlichkeit, dass man auf Parlamentsebene über aktuelle sicherheitspolitische Themen im Gespräch bleibe, auch wenn man nicht immer einer Meinung sei. Die aktuelle Situation zeigt jedoch die Empfindlichkeit solcher Auftritte und die Notwendigkeit, das Hausrecht strikt durchzusetzen. Die Aufklärung durch die Bundestagspolizei und die Unterstützung durch den Ältestenrat sind erste Schritte, um sicherzustellen, dass künftige Veranstaltungen ohne Störungen ablaufen können.