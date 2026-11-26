Blockade beim EU-Haushalt: Merz lehnt selbst 1,78 Billionen Euro ab – Sondergipfel scheitert nach einem Tag
Der Sondergipfel zum EU-Haushalt endet vorzeitig ohne Ergebnis. Warum Merz selbst 1,78 Billionen Euro zu viel sind und was im Dezember ansteht.
Blockade beim EU-Haushalt: Merz lehnt selbst 1,78 Billionen Euro ab – Sondergipfel scheitert nach einem Tag Deutschland und sechs weitere Nettozahler verlangen ein kleineres Budget.
Polen warnt vor einem teuren Fehler. Der nächste Anlauf: am 17. Dezember. Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Donnerstagabend in Brüssel angekündigt, dass der Sondergipfel zum EU-Haushalt früher enden soll als geplant.
Statt am 26. und 27. November zu tagen, wollten die Staats- und Regierungschefs gegen Mitternacht zu einer Schlussrunde zusammenkommen. Am Freitagvormittag soll es nicht weitergehen. Hinter dem schnellen Ende steckt kein Durchbruch, sondern Stillstand.
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