Blockade im Bundestag: Klöckner spricht von „Tiefpunkt“ und prüft Nachspiel
Nach einer Blockadeaktion von Linken-Abgeordneten im Bundestag prüft Präsidentin Klöckner, wie der Vorfall sanktioniert werden kann.
prüft nach der Blockadeaktion von Linksfraktions-Abgeordneten bei einer Bundestags-Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea mögliche Konsequenzen.
„Ich habe meine Verwaltung beauftragt, zu überprüfen, wie wir sanktionieren können“, sagte die CDU-Politikerin dem Portal „The Pioneer“. An dem Treffen mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes hatte es Kritik gegeben. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.
Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaales im Paul-Löbe-Haus des Bundestags setzen. Die-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind. Klöckner sprach von einem „Tiefpunkt“.
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