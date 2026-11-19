In Berlin-Wedding haben sich 47 Personen an sechs Kreuzungen auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei löst die Beteiligten, rund um die Scheringstraße gibt es Verkehrseinschränkungen.

Die Berliner Polizei meldet eine Straßenblockade im Berliner Ortsteil Wedding. Laut einer Mitteilung der Berliner Polizei auf X haben sich seit etwa 6.15 Uhr insgesamt 47 Personen an sechs Kreuzungen teilweise auf der Fahrbahn festgeklebt.

Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind vor Ort und lösen die Personen von der Straße. Wegen der laufenden Maßnahmen kommt es rund um die Scheringstraße zu Verkehrseinschränkungen, weshalb Autofahrer den betroffenen Bereich nach Möglichkeit umfahren sollten.

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Wie die Blockade an sechs Kreuzungen abläuft

Die Berliner Polizei beschreibt den Vorgang als Festkleben auf der Fahrbahn an sechs Kreuzungen in Wedding. Die 47 Personen haben sich dabei nach Angaben der Polizei teilweise direkt auf dem Asphalt fixiert.

Die Einsatzkräfte lösen die Beteiligten nach dem Bericht einzeln von der Straße. Das Festkleben auf der Fahrbahn macht diese Arbeit aufwendig, weil die Befreiung direkt im Verkehrsraum stattfindet und damit sowohl für die Festgeklebten als auch für die Einsatzkräfte ein erhöhtes Risiko bedeutet.

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Die Polizei hat auf X bestätigt, dass die Maßnahmen zum Zeitpunkt der Mitteilung noch andauerten. Konkrete Angaben zur voraussichtlichen Dauer des Einsatzes machte die Behörde in dem vorliegenden Bericht nicht.

Welche Angaben zu Motiven und Beteiligten vorliegen

Zu den Motiven der 47 Personen liegen in der vorliegenden Meldung keine Angaben vor. Weder eine Gruppe noch eine Organisation wird in der Mitteilung der Berliner Polizei namentlich genannt.

Auch zur Identität der Beteiligten und zu möglichen strafrechtlichen oder ordnungsrechtlichen Folgen fehlen bislang Informationen. Die Polizei hat bisher ausschließlich den Ablauf vor Ort beschrieben, eine rechtliche Bewertung der Aktion steht noch aus.

Ob die Aktion als politischer Protest oder als Verstoß gegen die Vorschriften zum Straßenverkehr eingeordnet wird, lässt sich deshalb noch nicht sagen. Entscheidend für die weitere Einordnung werden weitere Erklärungen der Berliner Polizei sein.

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Folgen für Verkehr und Anwohner im Wedding

Die Verkehrseinschränkungen betreffen den Bereich rund um die Scheringstraße im Wedding. Autofahrer sollten diesen Abschnitt nach Möglichkeit umfahren, bis die Maßnahmen der Einsatzkräfte abgeschlossen sind.

Für Anwohner, Pendler und Lieferverkehr bedeutet die Lage im Wedding voraussichtlich längere Fahrzeiten. Wer den Stadtteil in den kommenden Stunden nutzen muss, sollte sich vor der Fahrt über die aktuellen Meldungen der Berliner Polizei informieren.

Die Mitteilung der Berliner Polizei nennt weder ein Ende der Einschränkungen noch eine Uhrzeit für die vollständige Freigabe der betroffenen Kreuzungen. Weitere Informationen zum Verlauf des Einsatzes dürften deshalb in den nächsten Meldungen der Behörde folgen.