Blockbuster‑Duell 2024: "Scary Movie 6" schlägt "Masters of the Universe" an den US‑Kassen, He‑Man triumphiert bei den Fans

Die Comedy‑Reihe von den Wayans‑Brüdern übernimmt die US‑Boxoffice‑Spitze, während die He‑Man‑Neuauflage trotz schwächerer Zahlen dank Nostalgie‑Effekt und Familienfokus besser von den Zuschauern bewertet wird. Das Duell verdeutlicht die aktuellen Trends im Sommerkino.

Das Sommerkino 2024 hat mit dem Startwochenende von " Scary Movie 6 " und "Masters of the Universe" ein echtes Blockbuster‑Duell geliefert. Während die Parodie von den Wayans‑Brüdern in den amerikanischen Kinos die Spitzenposition eroberte, blieb der Neuverfilmung des Kult‑ He‑Man ‑Franchises ein deutliches Stück hinterher.

In den USA brachte die sechste Ausgabe der Comedy‑Reihe satte 55 Millionen US‑Dollar ein und erreichte damit den ersten Platz der Wochenend‑Boxoffice‑Charts. Im Vergleich dazu legte das Science‑Fiction‑Abenteuer um Nicholas Galitzine und Camila Mendes nur 29,3 Millionen US‑Dollar ein und landete damit auf dem zweiten Platz. Weltweit sammelte "Scary Movie 6" rund 105,5 Millionen US‑Dollar, davon 5,5 Millionen allein aus Deutschland, während "Masters of the Universe" global nur 54,3 Millionen US‑Dollar erwirtschaftete.

Trotz dieser Zahlen muss man die enormen Produktionskosten von etwa 200 Millionen US‑Dollar des He‑Man‑Films berücksichtigen - ein Betrag, der das mögliche Gewinnpotenzial stark einschränkt. Die Diskrepanz zwischen den Einspielergebnissen und der Publikumsbewertung ist bemerkenswert.

Während die Comedy‑Parodie im US‑Publikum mit einem CinemaScore von C+ eher mittelmäßige Reaktionen hervorrief, erhielt "Masters of the Universe" von den Kinogängern einen etwas besseren Score von B. Dennoch überwiegt die Nostalgie­komponente bei beiden Produktionen: Die Wayans‑Brüder setzen stark auf den Kult‑Status ihrer früheren Parodien, während die He‑Man‑Neuauflage vor allem Eltern anspricht, die ihren eigenen Lieblingsfilmen aus den 80er‑Jahren nun ihren Kindern zeigen wollen. Dieser Generationen‑Transfer erklärt die stabile, wenn auch nicht überragende, Zuschauerzahl in den deutschen Kinos, wo der Film trotz schwächerer Zahlen rund 5,5 Millionen US‑Dollar einbrachte.

Auch die Rezeption in den Sozialen Medien verdeutlicht die gespaltene Meinung. Fans der ursprünglichen "Masters of the Universe"‑Verfilmung von 1987, in der Dolph Lundgren die Rolle des stärksten Mannes im Universum verkörperte, äußerten häufig Kritik an den Änderungen und den hohen Erwartungen, die an die Neuinterpretation gestellt wurden. Gleichzeitig lobten viele Zuschauer die schauspielerischen Leistungen von Galitzine und Mendes sowie die aufwändige Produktion und die modernen Spezialeffekte.

Bei "Scary Movie 6" hingegen stand vor allem die typische slapstick‑hafte Komik im Vordergrund, die zwar lange Anhänger erfreute, aber jüngere Zuschauer nicht immer überzeugte. Abschließend lässt sich sagen, dass das Duell der beiden Filme mehr über die wechselnden Vorlieben des Kinopublikums aussagt als über reine Zahlen: Während "Scary Movie 6" den finanziellen Sieg davontrug, gewann "Masters of the Universe" in puncto Nostalgie‑Wertschätzung und Familienattraktivität das Herz vieler Zuschauer





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