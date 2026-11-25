Bloomberg: BlackRock-geführtes Konsortium erwägt niedrigeres Gebot für Stack Infrastructures Asien-Rechenzentren

erwägt Insidern zufolge, sein Angebot für die asiatisch-pazifischen Rechenzentren von Stack Infrastructure zu senken. Hintergrund seien wachsende Unsicherheiten bezüglich der Bewertungen sowie der Nachfrage in diesem Sektor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem Bericht zufolge könnte die Investorengruppe, zu der auch die von BlackRock unterstützte Artificial Intelligence Infrastructure Partnership gehört, den Eigenkapitalanteil ihres Gebots reduzieren und Teile der Zahlungen an die künftige Fertigstellung von Projekten knüpfen. NYSE:OBDC ) und führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch. Das Portfolio, das sich über Tokio, Osaka, Melbourne, Sydney und Johor Bahru in Malaysia erstreckt, könnte laut Bloomberg einen Unternehmenswert von 20 bis 25 Milliarden $ aufweisen.

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Zunehmender lokaler Widerstand, Engpässe bei der Stromversorgung und Zweifel an der künftigen Nachfrage haben die Bewertung von Rechenzentren verkompliziert und bereits mehrere Betreiber dazu veranlasst, Expansions- und Börsenpläne zu überdenken. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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